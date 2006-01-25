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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۱۳

با ابلاغ به وزارت كار و امور اجتماعي

معافيت كارگاههاي كوچك از قانون كار 3 سال ديگر تمديد شد

معافيت كارگاههاي كوچك از قانون كار 3 سال ديگر تمديد شد

معاون اول رئيس جمهوري مصوبه هيات وزيران مبني بر تمديد مدت معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار تا 3 سال ديگر را به وزارت كار و امور اجتماعي ابلاغ كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در ابلاغيه پرويز داوودي به وزارت كار وامور اجتماعي آمده است: هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد ماده (191) قانون كار جمهوري اسلامي ايران، موضوع موارد استثناء و تمديد معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار به مدت سه سال تمديد را تصويب كرده است.
کد مطلب 282111

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