معافيت كارگاههاي كوچك از قانون كار 3 سال ديگر تمديد شد

معاون اول رئيس جمهوري مصوبه هيات وزيران مبني بر تمديد مدت معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار تا 3 سال ديگر را به وزارت كار و امور اجتماعي ابلاغ كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در ابلاغيه پرويز داوودي به وزارت كار وامور اجتماعي آمده است: هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد ماده (191) قانون كار جمهوري اسلامي ايران، موضوع موارد استثناء و تمديد معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار به مدت سه سال تمديد را تصويب كرده است.

