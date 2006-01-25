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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۱۲

اردوي مشترك تمريني و مسابقات چهار جانبه واترپلو ؛

نوزده بازيكن براي حضور در اردوي تيم ملي واترپلو دعوت شدند

نوزده بازيكن براي حضور در اردوي تيم ملي واترپلو دعوت شدند

فدراسيون شنا از نوزده بازيكن براي شركت در اردوي مشترك تمريني و مسابقات چهار جانبه واترپلو دعوت كرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين مسابقه ها ازهشتم لغايت سيزدهم بهمن ماه جاري به ميزباني كشورمان و با حضورسه تيم برترآسيا ازبكستان، چين، قزاقستان و تيم ملي ايران برگزار مي شود.
نون كواكويچ سرمربي كروات تيم ملي واترپلو، بازيكنان زير را براي شركت در اردوي مشترك چهارجانبه دعوت كرد: محسن رضواني ، عليرضا شهيدي پور، علي اكبر شيري جيان ، سيد سعيد ميرمهدي، ميلاد محمدي، ميثم جعفري، مجيد غلامي، وحيد رضايي ، رضا اجاق، علي صالح، سجاد عبدي، سهيل خادم پير، ياشار سلطاني، مهدي كرمي، مسعود آقالطيفي، مهدي طيران، محمدرضا ميرابراهيمي ، اردوان جمالي فر، مهران امامي فرتركيب تيم ملي را دراين دوره ازرقابتها تشكيل مي دهند.
همچنين حميد شب انگيز و سيروس طاهريان به عنوان مربي دركناركواكويچ سرمربي تيم ملي هدايت تيم ملي واترپلورا در اين مسابقات برعهده خواهندداشت.

 

کد مطلب 282114

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