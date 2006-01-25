نوزده بازيكن براي حضور در اردوي تيم ملي واترپلو دعوت شدند

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين مسابقه ها ازهشتم لغايت سيزدهم بهمن ماه جاري به ميزباني كشورمان و با حضورسه تيم برترآسيا ازبكستان، چين، قزاقستان و تيم ملي ايران برگزار مي شود.

نون كواكويچ سرمربي كروات تيم ملي واترپلو، بازيكنان زير را براي شركت در اردوي مشترك چهارجانبه دعوت كرد: محسن رضواني ، عليرضا شهيدي پور، علي اكبر شيري جيان ، سيد سعيد ميرمهدي، ميلاد محمدي، ميثم جعفري، مجيد غلامي، وحيد رضايي ، رضا اجاق، علي صالح، سجاد عبدي، سهيل خادم پير، ياشار سلطاني، مهدي كرمي، مسعود آقالطيفي، مهدي طيران، محمدرضا ميرابراهيمي ، اردوان جمالي فر، مهران امامي فرتركيب تيم ملي را دراين دوره ازرقابتها تشكيل مي دهند.

همچنين حميد شب انگيز و سيروس طاهريان به عنوان مربي دركناركواكويچ سرمربي تيم ملي هدايت تيم ملي واترپلورا در اين مسابقات برعهده خواهندداشت.