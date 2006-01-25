متن كامل ابلاغيه رئيس جمهور براي اجراي قانون كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، در ابلاغيه محمود احمدي نژاد به وزارت امور خارجه آمده است: قانون كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 197808/166 مورخ 18/10/1384 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
براساس ماده واحده اين قانون، به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس مشتمل بر يك مقدمه و چهل ماده به شرح پيوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نمايد.
متن كامل قانون كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس كه در اختيار خبرگزاري"مهر" قرار گرفته، به شرح ذيل است:
فراهمايي (كنفرانس) عمومي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد كه از اين پس « يونسكو» خوانده ميشود، در سي و دومين نشست خود كه از تاريخ بيست و نهم سپتامبر تا هفدهم اكتبر 2003 (هفتم تا بيست و پنجم مهرماه 1382) در پاريس برگزار گرديد.
صل اول ـ مواد عمومي
ماده1ـ اهداف كنوانسيون
اهداف اين كنوانسيون عبارتند از: الف ـ حراست از ميراث فرهنگي ناملموس؛ ب ـ تضمين احترام به ميراث فرهنگي ناملموس جوامع، گروهها و افراد ذيربط؛ ج ـ ارتقاء آگاهي محلي، ملي و بينالمللي از اهميت ميراث فرهنگي ناملموس و تضمين درك متقابل از آن؛ د ـ تدارك همكاري و كمك بينالمللي.
ماده2ـ تعاريف
از نظر اين كنوانسيون:
1ـ اصطلاح « ميراث فرهنگي ناملموس» به رسوم، نمايشها، اصطلاحات، دانش مهارتها ـ و نيز وسائل، اشياء، مصنوعات دستي و فضاهاي فرهنگي مرتبط با آنها ـ اطلاق ميشود كه جوامع، گروهها و در برخي موارد افراد، آنها را به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي خود ميشناسد. اين ميراث فرهنگي ناملموس كه از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود، همواره توسط جوامع و گروهها در پاسخ به محيط، طبيعت و تاريخ آنها مجدداً خلق ميشود و حس هويت و استمرار را براي ايشان به ارمغان ميآورد و بدين ترتيب احترام به تنوع فرهنگي و خلاقيت بشري را ترويج ميكند. در اين كنوانسيون، تنها به آن قسم از ميراث فرهنگي ناملموس توجه ميشود كه با اسناد بينالمللي حقوق بشر موجود و نيز با ضرورت احترام متقابل ميان جوامع، گروهها و افراد و لزوم توسعه پايدار منطبق باشد.
2ـ « ميراث فرهنگي ناملموس»، آن گونه كه در بند (1) فوق تعريف شده است، ازجمله در عرصههاي زير نمودار ميشود: الف ـ سنتها و اصطلاحات شفاهي از جمله زبان كه محملي براي ميراث فرهنگي ناملموس به شمار ميرود؛ ب ـ هنرهاي نمايشي؛ ج ـ رسوم اجتماعي، آئينها و جشنوارهها؛ د ـ دانش و رسوم مربوط به طبيعت و كيهان؛ هـ ـ مهارت در هنرهاي دستي سنتي.
3ـ اصطلاح « حراست» به اقداماتي با هدف تضمين دوام ميراث فرهنگي ناملموس از جمله شناسائي، مستندسازي، تحقيق، حفظ، حمايت، ترويج، ارتقاء، انتقال بهويژه از طريق آموزش رسمي و غيررسمي و نيز احياء جنبههاي مختلف اين ميراث اطلاق ميشود.
4ـ اصطلاح « دولتهاي عضو» به دولتهائي اطلاق ميشود كه نسبت به اين كنوانسيون متعهد گرديدهاند و اين كنوانسيون در ميان آنها لازمالاجراء است.
5 ـ اين كنوانسيون در مورد سرزمينهاي موضوع ماده (33) كه طبق شرايط مقرر در همان ماده، متعاهد اين كنوانسيون ميشوند با اعمال تغييرات لازم اعمال ميشود. اصطلاح دولتهاي عضو نيز تا همان حد اشاره به سرزمينهاي مزبور دارد.
ماده3ـ ارتباط با ساير اسناد بينالمللي
هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون را نميتوان به گونهاي تفسير كرد كه باعث موارد زير شود: الف ـ تغيير وضعيت يا كاهش سطح حمايت موردنظر در كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان مورخ 1972 ميلادي (1351 هجري شمسي) از اموال ميراث جهاني كه با يك مورد ميراث فرهنگي ناملموس ارتباط مستقيم دارد؛ يا .ب ـ تأثيرگذاري برحقوق و تعهدات دولتهاي عضو ناشي از هرگونه سند بينالمللي مربوط به حقوق مالكيت معنوي يا استفاده از ذخاير محيطي و اكولوژيكي كه آنها عضو آن هستند.
فصل دوم ـ اركان كنوانسيون
ماده4 ـ مجمع عمومي دولتهاي عضو
1ـ بدينـوسيله مجمـع عمومي دولـتهاي عضو تـشكيل ميشود كه از ايـن پـس « مجمع عمومي» خوانده ميشود. « مجمع عمومي» هيأت حاكمه اين كنوانسيون است.
2ـ مجمع عمومي هر دو سال يك بار جلسه عادي تشكيل خواهدداد. مجمع ميتواند در صورت تصميم خود يا به تقاضاي كارگروه (كميته) بينالدولي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس يا با درخواست حداقل يك سوم دولتهاي عضو، جلسه فوقالعاده تشكيل دهد.
3ـ مجمع عمومي آئيننامه داخلي خود را تصويب خواهدنمود.
ماده5 ـ كارگروه (كميته) بينالدولي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس
1ـ بدينوسيله كارگروه (كميته) بينالدولي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس كه از اين پس « كارگروه» (كميته) خوانده ميشود در قالب يونسكو تشكيل ميگردد. اين كارگروه (كميته) متشكل از نمايندگان (18) دولت عضو ميباشد كه به محض لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون، طبق ماده (34) توسط دولتهاي عضو در نشست مجمع عمومي انتخاب ميگردند.
2ـ به محض اينكه تعداد دولتهاي عضو كنوانسيون به پنجاه برسد، تعداد دولتهاي عضو كارگروه (كميته) به (24) دولت افزايش خواهديافت.
ماده6 ـ انتخاب و دورههاي تصدي دولتهاي عضو كارگروه (كميته)
1ـ انتخاب دولتهاي عضو كارگروه (كميته) تابع اصول نوبتبندي و نمايندگي جغرافيائي يكسان خواهدبود.
2ـ دولـتهاي عـضو كنوانسيون، دولتـهاي عضو كـارگروه (كمـيته) را در نشست مجمع عمومي براي يك دوره چهارساله انتخاب خواهندنمود.
3ـ درهرحال، دوره تصدي نيمي از دولتهاي عضو كارگروه (كميته) كه در نخستين انتخابات برگزيده شدهاند، محدود به دو سال است، اين دولتها در نخستين انتخابات به قيد قرعه برگزيده خواهندشد.
4ـ مجمع عمومي هر دو سال يكبار نيمي از دولتهاي عضو كارگروه (كميته) را تجديد خواهدنمود.
5 ـ مجمع عمومي، تعدادي از دولتهاي عضو را كه براي تصدي كرسيهاي خالي كارگروه (كميته) لازم ميباشد، انتخاب خواهدنمود.
6 ـ يك دولت عضو كارگروه (كميته) نميتواند براي دو دوره متوالي انتخاب گردد.
7 ـ دولتهاي عضو كارگروه (كميته) نمايندگان خود را از ميان افراد واجد شرايط در عرصههاي گوناگون ميراث فرهنگي ناملموس انتخاب خواهندكرد.
ماده7ـ وظايف كارگروه (كميته)
وظايف كارگروه (كميته) بدون خدشه به امتيازاتي كه به موجب اين كنوانسيون به آن اعطاء شده است، عبارتند از:
الف ـ ترويج اهداف كنوانسيون و ترغيب و نظارت بر اجراي آنها؛
ب ـ راهنمائي در مورد بهترين رويهها و ارائه توصيههائي در زمينه اقدامات مربوط به حراست از ميراث فرهنگي ناملموس؛
ج ـ تهيه پيشنويس طرح استفاده از ذخاير صندوق و تقديم آن به مجمع عمومي طبق ماده (25)؛
د ـ جستجو براي يافتن روشهاي افزايش ذخاير صندوق و اتخاذ اقدامات لازم بدين منظور، طبق ماده (25)؛
هـ ـ تهيه دستورالعملهاي قابل بهرهبرداري براي اجراي اين كنوانسيون و تقديم آن به مجمع عمومي جهت تصويب؛
و ـ بررسي گزارشهاي تقديم شده از سوي دولتهاي عضو طبق ماده (29) و خلاصه نمودن آنها جهت ارائه به مجمع عمومي؛
زـ بررسي درخواستهاي زير كه از سوي دولتهاي عضو تقديم شده است و اتخاذ تصميم در مورد آنها طبق معيار انتخاب هدف كه توسط كارگروه (كميته) تعيين ميگردد و مجمع عمومي آن را به تصويب ميرساند:
1ـ ثبت در فهرستها و پيشنهادات مذكور به موجب مواد (16)، (17) و (18)؛
2ـ اعطاي كمك بينالمللي طبق ماده (22).
ماده 8 ـ روشهاي كاري كارگروه (كميته)
1ـ كارگروه (كميته) در مقابل مجمع عمومي، پاسخگو خواهدبود و در مورد تمام فعاليتها و تصميمات خود به آن گزارش خواهدداد.
2ـ كار گروه (كميته) آئيننامه داخلي خود را با رأي اكثريت دو سوم اعضاء خود تصويب خواهد كرد.
3ـ كارگروه (كميته) ميتواند هر نوع هيأتهاي مشورتي ويژه را كه براي انجام وظايف خود لازم تشخيص ميدهد به طور موقتي تأسيس نمايد.
4ـ كارگروه (كميته) ميتواند از هيأتهاي عمومي يا خصوصي و نيز اشخاص خصوصي داراي صلاحيت مورد تأييد در عرصههاي گوناگون ميراث فرهنگي ناملموس به منظور مشورت با آنها در مورد موضوعات خاص براي شركت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده9ـ به رسميت شناختن سازمانهاي مشورتي
1ـ كارگروه (كميته) در مورد به رسميت شناختن سازمانهاي غيردولتي داراي صلاحيت مورد تأييد در عرصه ميراث فرهنگي ناملموس به عنوان مشاور كارگروه (كميته) به مجمع عمومي پيشنهاد خواهد داد.
2ـ كارگروه (كميته) معيار و تشريفات به رسميت شناختن مزبور را نيز به مجمع عمومي پيشنهاد خواهد نمود.
ماده10ـ دبيرخانه
1ـ كارگروه (كميته) از كمك دبيرخانه يونسكو بهرهمند خواهد شد.
2ـ دبيرخانه مستندات مجمع عمومي و كارگروه (كميته) و نيز پيشنويس دستور كار جلسات آنها را تهيه و از اجراي تصميمات آنها اطمينان حاصل خواهد نمود.
فصل سوم ـ حراست از ميراث فرهنگي ناملموس در سطح ملي
ماده11ـ نقش دولتهاي عضو
هر دولت عضو:
الف ـ اقدامات لازم را براي تضمين حراست از ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين خود اتخاذ خواهد نمود؛
ب ـ در ميان اقدامات حراستي موضوع بند (3) ماده (2)، عناصر گوناگون ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين خود را با مشاركت جوامع، گروهها و سازمانهاي غيردولتي ذيربط شناسائي و تعريف خواهد نمود.
ماده12ـ فهرستها
1ـ هر دولت عضو به منظور تضمين شناسائي با هدف حراست، به شيوهاي منطبق با وضعيت خود، يك يا چند فهرست از ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين خود را تهيه خواهد نمود. اين فهرستها بايد به طور منظم به روز گردند.
2ـ هر دولت عضو هنگام تقديم گزارش دورهاي خود به كار گروه (كميته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به اين فهرستها را نيز ارائه خواهد نمود.
ماده13ـ ساير اقدامات مربوط به حراست
هر دولت عضو به منظور حصول اطمينان از حراست، توسعه و ترويج ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين خود، در موارد زير تلاش خواهد نمود:
الف ـ اتخاذ سياست عمومي با هدف ترويج كاركرد ميراث فرهنگي ناملموس در جامعه و لحاظ امر حراست از اين ميراث در برنامهريزيهاي خود؛
ب ـ تعيين يا تأسيس يك يا چند هيأت صلاحيتدار براي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين خود؛
ج ـ ترويج مطالعات علمي، فني و هنري و نيز روشهاي تحقيق با قصد حراست مؤثر از ميراث فرهنگي ناملموس به ويژه ميراث فرهنگي ناملموس در معرض خطر؛
د ـ اتخاذ اقدامات حقوقي، فني، اجرايي و مالي با اهداف زير:
1ـ مساعدت در زمينه ايجاد يا تقويت مؤسساتي جهت آموزش مديريت ميراث فرهنگي ناملموس و انتقال آن ميراث از طريق گردهمائيها و فضاهائي كه براي اجرا يا ابراز آن ميراث طراحي شدهاند؛
2ـ حصول اطمينان از دسترسي به ميراث فرهنگي ناملموس با رعايت رويههاي مرسوم حاكم بر دسترسي به جنبههاي خاص اين ميراث؛
3ـ تأسيس مؤسسات مستندسازي ميراث فرهنگي ناملموس و تسهيل دسترس به آنها.
ماده14ـ آموزش، افزايش آگاهي و ظرفيتسازي
هر دولت عضو با استفاده از تمام روشهاي مناسب در موارد زير تلاش خواهد نمود:
الف ـ حصول اطمينان از شناخت، محترم شمردن و ارتقاء ميراث فرهنگي ناملموس در جامعه به ويژه از راههاي زير:
1ـ برنامههاي آموزشي، افزايش آگاهي و اطلاعرساني جهت عموم مردم به ويژه جوانان؛
2ـ برنامههاي خاص آموزشي و تربيتي در جوامع و گروههاي ذيربط؛
3ـ فعاليتهاي مربوط به ظرفيتسازي براي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس به ويژه مديريت و تحقيق علمي؛ و
4ـ روشهاي غير رسمي انتقال دانش؛
ب ـ آگاه نگهداشتن عموم مردم از خطراتي كه ميراث مزبور را تهديد ميكند و اقداماتي كه در قالب اين كنوانسيون انجام ميشود؛
ج ـ ترويج آموزش براي حمايت از فضاهاي طبيعي و اماكن يادبودي كه وجودشان براي ابزار ميراث فرهنگي ناملموس لازم است.
ماده15ـ مشاركت جوامع، گروهها و افراد
هر دولت عضو در چارچوب فعاليتهاي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس خود، تلاش خواهد نمود از مشاركت جوامع، گروهها و در صورت اقتضا افرادي كه ميراث مزبور را خلق، نگهداري و منتقل ميكنند، در وسيعترين حد ممكن اطمينان حاصل نمايد و آنها را فعالانه در مديريت آن دخالت دهد.
فصل چهارم ـ حراست از ميراث فرهنگي ناملموس در سطح بينالمللي
ماده16ـ فهرست نمونه ميراث فرهنگي ناملموس بشر
1ـ كـارگروه (كميته) براي حصـول اطمينان از نمايانتـر شدن ميراث فرهنـگي ناملموس و آگاهي از اهميت آن و ترغيب گفت وگو با رعايت تنوع فرهنگي، براساس پيشنهاد دولتهاي عضو ذيربط، فهرست نمونهاي از ميراث فرهنگي ناملموس بشر را ايجاد نموده، به روز نگهداشته و منتشر خواهد نمود.
2ـ كار گروه (كميته) معيار ايجاد، به روز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظيم و براي تصويب به مجمع عمومي ارائه خواهد نمود.
ماده17ـ فهرست ميراث فرهنگي ناملموس نيازمند حراست فوري
1ـ كارگروه (كميته) با هدف اتخاذ اقدامات حراستي مناسب، فهرست ميراث فرهنگي ناملموس نيازمند حراست فوري را ايجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود و ميراث مزبور را بنا به درخواست دولت عضو ذيربط در فهرست ثبت خواهد كرد.
2ـ كارگروه (كميته) معيار ايجاد، به روز كردن و انتشار فهرست مزبور را تنظيم و براي تصويب به مجمع عمومي ارائه خواهد نمود.
3ـ در مواقعي كه فوريت فوقالعاده وجود دارد ـ و معيار واقعي آن بنا به پيشنهاد كارگروه (كميته) توسط مجمع عمومي به تصويب خواهدرسيد ـ كارگروه (كميته) ميتواند با مشورت دولت عضو ذيربط هر مورد ميراث مربوط را در فهرست مذكور در بند (1) به ثبت رساند.
ماده18ـ برنامهها، طرحها و فعاليتهاي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس
1ـ كارگروه (كميته) براساس پيشنهادهاي ارائه شده از سوي دولتهاي عضو و طبق معياري كه توسط كارگروه (كميته) تعيين و به وسيله «مجمع عمومي» به تصويب ميرسد، به صورت ادواري برنامهها، طرحها و فعاليتهاي منطقهاي و زير منطقهاي و ملي مربوط به حراست از اين ميراث را كه به نظر آن، اصول و اهداف اين كنوانسيون را به بهترين وجه ممكن منعكس ميسازند، با درنظر گرفتن نيازهاي مختص كشورهاي در حال توسعه انتخاب و ترويج خواهد نمود.
2ـ بدين منظور كار گروه (كميته) درخواستهاي كمك بينالمللي عضو را براي تهيه اين پيشنهادها دريافت، بررسي و تصويب خواهد نمود.
3ـ كار گروه (كميته)، اجراي اين طرحها، برنامهها و فعاليتها را از طريق نشر بهترين رويهها با استفاده از روشهائي كه خود تعيين ميكند، همراهي خواهد نمود.
فصل پنجم ـ همكاري و كمك بينالمللي
ماده19ـ همكاري
1ـ از نظر اين كنوانسيون، همكاري بينالمللي از جمله، شامل تبادل اطلاعات و تجربه، ابتكارات مشترك و ايجاد راهكار كمك به دولتهاي عضو در تلاش آنها براي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس خواهد بود.
2ـ دولتهاي عضو بدون اين كه خدشهاي به مفاد قوانين ملي و رويهها و حقوق عرفي آنها وارد شود، ميپذيرند كه حراست از ميراث فرهنگي ناملموس، مورد توجه و علاقه كلي بشريت است و بدين منظور متعهد ميشوند در سطوح دو جانبه، زير منطقهاي، منطقهاي و بينالمللي با يكديگر همكاري نمايند.
ماده20ـ اهداف كمك بينالمللي
كمك بينالمللي را ميتوان براي اهداف زير اعطاء كرد:
الف ـ حراست از ميراث ثبت شده در فهرست ميراث فرهنگي نيازمند حراست فوري؛
ب ـ تهيه فهرستهاي مذكور در مواد (11) و (12)؛
ج ـ حمايت از برنامهها، طرحها و فعاليتهاي انجام شده در سطوح ملي، زير منطقهاي و منطقهاي با هدف حراست از ميراث فرهنگي ناملموس؛
د ـ هر هدف ديگري كه كميته لازم تشخيص دهد.
ماده21 ـ اشكال كمك بينالمللي
كمكي كه از سوي كارگروه (كميته) به دولت عضوي اعطاء ميشود طبق دستورالعملهاي قابل بهرهبرداري پيشبيني شده در ماده (7) و موافقتنامه موضوع ماده (24) خواهد بود و ميتواند به اشكال روبروست:الف ـ مطالعات مربوط به جنبههاي گوناگون حراست؛ ب ـ تأمين كارشناسان و شاغلين در حرف مربوط؛ج ـ آموزش همه كاركنان لازم؛ د ـ تشريح استانداردسازي و ساير اقدامات؛ هـ ـ ايجاد و بهرهبرداري از زير ساختها؛ و ـ تأمين تجهيزات و دانش فني؛ ز ـ ساير اشكال كمك مالي و فني از جمله و در صورت اقتضا اعطاي وامهاي كمبهره و هدايا.
ماده22ـ شرايط حاكم بر كمك بينالمللي
1ـ كارگروه (كميته) بايد روال بررسي درخواستهاي كمك بينالمللي را ايجاد نمايد و اطلاعاتي را كه لازم است در اين درخواستها گنجانده شود از قبيل اقدامات قابل پيشبيني و دخالتهاي لازم همراه با برآورد هزينه آنها را مشخص كند.
2ـ كارگروه (كميته) بررسي درخواستهاي كمك در مواقع اضطراري را در اولويت قرار خواهد داد.
3ـ كار گروه (كميته) براي نيل به تصميم متعهد خواهد بود مطالعات و مشورتهائي را كه لازم تشخيص ميدهد، انجام دهد.
ماده23ـ درخواستهاي كمك بينالمللي
1ـ هر دولت عضو ميتواند درخواست كمك بينالمللي براي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين خود را به كار گروه (كميته) تقديم نمايد.
2ـ دو يا چند دولت عضو ميتوانند درخواستهاي خود را به طور مشترك به كارگروه (كميته) ارائه دهند.
3ـ درخواست شامل اطلاعات مندرج در بند (1) ماده (22) به همراه اسناد لازم خواهدبود.
ماده24ـ نقش دولتهاي عضو ذي نفع
1ـ طبق مفاد اين كنوانسيون، كمك بينالمللي اعطاء شده به وسيله موافقتنامه ميان دولت عضو ذينفع و كار گروه (كميته) تنظيم خواهد شد.
2ـ به عنوان يك قاعده كلي، دولت عضو ذينفع با توجه به محدوديهاي منابع خود، در هزينه اقدامات حراستي كه به خاطر آن كمك بينالمللي ارائه شده است، مشاركت خواهد نمود.
3ـ دولت عضو ذينفع گزارشي را در مورد نحوة استفاده از كمك اعطاء شده براي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس، به كار گروه (كميته) ارائه خواهد نمود.
فصل ششم ـ صندوق ميراث فرهنگي ناملموس
ماده25ـ ماهيت و ذخاير صندوق
1ـ بدين وسيله «صندوق حراست از ميراث فرهنگي ناملموس» كه از اين پس «صندوق» خوانده ميشود، تشكيل ميگردد.
2ـ صندوق شامل صندوقهاي اماني است كه طبق مقررات مالي يونسكو تشكيل ميشوند.
3ـ ذخاير صندوق شامل موارد زير است:
الف ـ حق عضويتهاي پرداخت شده از جانب دولتهاي عضو؛
ب ـ وجوهي كه كنفرانس عمومي يونسكو بدين منظور اختصاص ميدهد؛
ج ـ ارثيهها، هدايا و كمكهاي ارائه شده توسط:
(1) ـ ساير دولتها؛
(2) ـ سازمانها و برنامههاي سازمان ملل متحد به ويژه برنامه توسعه سازمان ملل متحد و نيز ساير سازمانهاي بينالمللي؛
(3) ـ تشكلها يا اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د ـ هرگونه نفع حاصل از ذخاير صندوق؛
هـ ـ عوايد حاصل از نمايش مجموعهها و دريافتيهاي ناشي از برنامههائي كه به نفع صندوق برگزار ميشود؛
و ـ ساير ذخايري كه طبق مقررات صندوق، كه توسط كارگروه (كميته) تنظيم ميشود، مجاز شناخته شدهاند.
4ـ چگونگي استفاده از ذخاير توسط كارگروه (كميته) براساس رهنمودهاي وضع شده توسط مجمع عمومي، تصميمگيري خواهد شد.
5 ـ كارگروه (كميته) ميتواند كمكهاي مالي و ساير اشكال كمك براي اهداف عمومي و اختصاصي مربوط به طرحهاي خاص را بپذيرد، مشروط بر اين كه طرحهاي مزبور به تصويب كارگروه (كميته) رسيده باشد.
6 ـ كمكهاي مالي به صندوق را نميتوان همراه شرايط سياسي، اقتصادي و غيرهاي كه منطبق با اهداف اين كنوانسيون نيستند، ارائه نمود.
ماده 26ـ حق عضويت دولتهاي عضو در صندوق
1ـ دولتهاي عضو اين كنوانسيون بدون اين كه به كمك داوطلبانه تكميلي خدشهاي وارد شود، تعهد ميكنند حداقل هر دو سال يك بار حق عضويتي را كه ميزان آن به صورت درصد يك شكل قابل اعمال براي تمام دولتها است و توسط « مجمع عمومي» تعيين ميشود به صندوق بپردازند. اين تصميم مجمع عمومي با رأي اكثريت دولتهاي عضو و رأي دهندهاي كه اعلاميه موضوع بند (2) اين ماده را ارائه ندادهاند اتخاذ خواهد شد. حق عضـويت دولت عضـو به هيـچ عنوان بيشتر از يك درصد حق عضويت آن در بودجه عادي يونسكو نخواهد بود.
2ـ به هر حال، هر دولت موضوع ماده (32) يا ماده (33) اين كنوانسيون ميتواند در زمان توديـع اسناد تنفيذ، پذيرش، تصـويب يا الحاق خود اعلام نمايد كه متعهد به مفاد بند (1) اين ماده نميباشد.
3ـ هر دولت عضو اين كنوانسيون كه اعلاميه موضوع بند (2) اين ماده را ارائه داده است تلاش خواهـد كرد از اعلاميـه مـذكـور با اعـلام به دبيركل يونسكـو صرفنظر نمايد. در هر حال انصراف از اين اعلاميه تا تاريخ افتتاح مجمع عمومي آتي بر حق عضويت آن دولت اثري نخواهد گذاشت.
4ـ براي اين كه كميته قادر به طراحي مؤثر عمليات خود گردد، حق عضويت دولتهاي عضو اين كنوانسيون كه اعلاميه موضوع بند (2) اين ماده را ارائه دادهاند، بهطور منظم و حداقل هر دو سال يكبار پرداخت خواهد شد و بايد حتيالامكان نزديك به ميزان حق عضويتهائي باشد كه درصورت تعهد آنها نسبت به مفاد بند(1) اين ماده ميبايست ميپرداختند.
5 ـ هر دولت عضو اين كنوانسيون كه در مورد حق عضويت اجباري يا اختياري خود براي سال جاري و سال تقويمي بلافاصله قبل از آن، داراي ديون معوقه است واجد شرايط عضويت در كارگروه (كميته) نخواهد بود. اين مقررات در مورد اولين انتخابات اعمال نخواهد شد. دوره تصدي چنين دولتي كه از قبل عضو كارگروه (كميته) بوده است در زمان انتخابات پيشبيني شده در ماده (6) اين كنوانسيون به پايان خواهد رسيد.
ماده 27ـ كمكهاي اختياري اضافي به صندوق
دولتهاي عضوي كه مايلند علاوه بر حق عضويت پيشبيني شده به موجب ماده (26)، كمكهاي اختياري ارائه نمايند، در اسرع وقت، كارگروه (كميته) را مطلع خواهند كرد تا كارگروه (كميته) بتواند برنامه عمليات خود را منطبق با آن طراحي نمايد.
ماده 28ـ فعاليتهاي بينالمللي جمعآوري اعانه
دولتهاي عضو تا حد امكان از فعاليتهاي بينالمللي جمعآوري اعانه كه به نفع صندوق تحت نظارت يونسكو سازماندهي ميشود، حمايت خواهند نمود.
فصل هفتم ـ گزارشها
ماده 29ـ گزارشهاي دولتهاي عضو
دولتهاي عضو با توجه به انواع و نوبتبندي از پيش تعيين شده توسط كارگروه (كميته) در مورد اقدامات تقنيني و نظارتي و ديگر اقداماتي كه براي اجراي اين كنوانسيون اتخاذ كردهاند، به كارگروه (كميته) گزارش خواهند داد.
ماده 30ـ گزارشهاي كارگروه (كميته)
1ـ كارگروه (كميته) گزارشي را در مورد فعاليتهاي خود و گزارشهاي دولتهاي عضو موضوع ماده (29) در هر يك از نشستهاي مجمع عمومي ارائه خواهد كرد.
2ـ اين گزارش به نظر كنفرانس عمومي يونسكو رسانده خواهد شد.
فصل هشتم ـ ماده موقتي
ماده31ـ ارتباط با اعلاميه شاهكارهاي ميراث فرهنگي شفاهي و ناملموس بشر
1ـ كـارگروه (كمـيته) مواردي را كه قـبل از لازمالاجـرا شدن اين كنوانسيون « شاهكارهاي ميراث فرهنگي شفاهي و ناملموس بشر» اعلام شدهاند، در فهرست نمونه ميراث فرهنگي ناملموس بشر خواهد گنجاند.
2ـ گنجاندن موارد مزبور در فهرست نمونه ميراث فرهنگي ناملموس بشر، به هيچ وجه به معيار مربوط به ثبت موارد آتي كه طبق بند (2) ماده (16) در مورد آنها تصميمگيري خواهد شد، خدشهاي وارد نخواهد كرد.
3ـ پس از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون، اعلاميه ديگري ارائه نخواهد شد.
فصل نهم ـ مواد نهايي
ماده32ـ تنفيذ و پذيرش يا تصويب
1ـ اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب دولتهاي عضو يونسكو و طبق تشريفات قانون اساسي مربوط آنها خواهد بود.
2ـ اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب نزد دبيركل يونسكو توديع خواهد شد.
ماده33ـ الحاق
1ـ اين كنوانسيون براي الحاق تمامي دولتهاي غيرعضو يونسكو كه كنفرانس عمومي يونسكو آنها را به الحاق دعوت نموده است، مفتوح خواهد بود.
2ـ اين كنوانسيون همچنين براي الحاق سرزمينهائي كه از خودگرداني داخلي كاملي كه سازمان ملل متحد نيز آن را به رسميت شناخته است برخوردارند اما استقلال كامل را طبق قطعنامه 1514 (پانزدهم) مجمع عمومي به دست نياوردهاند و در مورد موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون صلاحيت دارند، از جمله صلاحيت انعقاد عهدنامههائي در مورد موضوعات مزبور، مفتوح خواهد بود.
3ـ سند الحاق نزد دبير كل يونسكو توديع خواهد شد.
ماده34ـ لازمالاجراء شدن
اين كنوانسيون سه ماه پس از تاريخ توديع سياُمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق لازمالاجراء خواهد شد، اما فقط در مورد آن دسته از دولتهايي كه اسناد مربوط به تنفيذ، پذيرش تصويب يا الحاق خود را در آن تاريخ يا قبل از آن توديع كردهاند. اين كنوانسيون در مورد هر دولت عضو ديگر، سه ماه پس از توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق آن، لازمالاجراء خواهد شد.
ماده35ـ نظامهاي با قانون اساسي فدرال يا غيرمتمركز
مقررات زير در مورد آن دسته از دولتهاي عضوي كه نظام قانون اساسي فدرال يا غيرمتمركز دارند اعمال خواهد شد:
الف ـ در مورد مفاد اين كنوانسيون كه اجراي آن، تحت صلاحيت قانوني فدرال يا قدرت قانونگذاري مركزي قرار ميگيرد، تعهدات دولت فدرال يا مركزي همانند تعهدات دولتهاي عضو غيرفدرال خواهد بود؛
ب ـ در مورد مفاد اين كنوانسيون كه اجراي آن، تحت صلاحيت كانتونها، ايالات، كشورها يا دولتهاي اصيل منفردي قرار ميگيرد كه براي اقدامات تقنيني متعهد به نظام قانون اساسي فدراسيون نيستند، دولت فدرال، مقامات صلاحيتدار كانتونها، ايالات، كشورها يا دولتهاي مزبور را از مقررات مذكور به همراه توصيه خود براي بهكارگيري آنها آگاه خواهد كرد.
ماده36ـ خروج از عضويت
1ـ هر دولت عضو ميتواند از عضويت در اين كنوانسيون خارج شود.
2ـ خروج از عضويت طي سند كتبي اعلام و نزد دبيركل يونسكو توديع خواهد شد.
3ـ خروج از عضويت دوازده ماه پس از دريافت سند خروج از عضويت نافذ خواهد شد. اين امر به هيچ عنوان بر تعهدات مالي دولت عضو خارج شونده از عضويت، تا زماني كه خروج از عضويت نافذ نشده است، تأثير نخواهد گذارد.
ماده37ـ وظايف امين اسناد
دبيركل يونسكو به عنوان امين اسناد اين كنوانسيون، دولتهاي عضو سازمان، دولتهاي غيرعضو سازمان موضوع ماده (33) و نيز سازمان ملل متحد را از توديع تمامي اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق پيشبيني شده در مواد (32) و (33) و خروج از عضويت پيشبيني شده در ماده (36) مطلع خواهد ساخت.
ماده38ـ اصلاحات
1ـ هر دولت عضو ميتواند از طريق اطلاعيه كتبي خطاب به دبيركل پيشنهاد اصلاح اين كنوانسيون را ارائه نمايد. دبيركل اطلاعيه مزبور را ميان تمام دولتهـاي عضـو توزيع خواهد نمود. اگر ظرف مدت شش ماه از تاريخ توزيع اطلاعيه، حداقل نصف دولتهاي عضو با نظر مـساعد به درخواسـت پاسـخ دهند، دبـيركل پيشنهاد مزبور را به نـشست بعدي مجمع عمومي ارائه خواهد نمود تا مورد بررسي و تصويب احتمالي قرار گيرد.
2ـ اصلاحات با رأي اكثريت دو سوم دولتهاي عضو حاضر و رأي دهنده تصويب خواهد شد.
3ـ اصلاحات اين كنوانسيون به محض تصويب، براي تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به دولتهاي عضو ارائه خواهد شد.
4ـ اصلاحات سه ماه پس از توديع اسناد موضوع بند (3) اين ماده از سوي دو سوم دولتهاي عضو لازمالاجراء خواهد شد، اما فقط در مورد آن دسته از دولتهاي عضوي كه آنها را مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرار داده يا به آن ملحق شدهاند. پس از آن، اصلاحات مذكور براي هر دولت عضوي كه آنها را مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرار داده يا به آن ملحق شود، سه ماه پس از تاريخ توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق توسط آن دولت عضو لازمالاجراء خواهد شد.
5 ـ رويه مندرج در بندهاي (3) و (4) در مورد اصلاحات ماده (5) راجع به تعداد دولتهاي عضو كارگروه (كميته) اعمال نخواهد شد. اين اصلاحات در زماني كه تصويب ميشوند، لازمالاجراء خواهند شد.
6 ـ دولتي كه پس از لازمالاجراء شدن اصلاحات طبق بند (4) اين ماده عضو اين كنوانسيون ميشود، جز در صورتي كه بهگونه ديگري بيان نكند، چنين تلقي خواهد شد كه:
الف ـ عضو اين كنوانسيون به گونهاي كه اصلاح شده است، ميباشد؛ و
ب ـ در مورد هر دولت عضوي كه متعهد به اصلاحات نميباشد، عضو كنوانسيون، قبل از اعمال اصلاحات ميباشد.
ماده 39ـ متون معتبر
اين كنوانسيون به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيائي تنظيم شده و هر شش متن از اعتبار يكسان برخوردار هستند.
ماده 40ـ ثبت
اين كنوانسيون طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد بنا به درخواست دبيركل يونسكو در دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و چهل ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
نظر شما