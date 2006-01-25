نوروز امسال با "سفرنامه امين و مينا" همراه شويد

سيدافضل ميرلوحي، تهيه‌كننده و مدير توليد اين مجموعه، به خبرنگار تلويزيون "مهر" گفت: "مجموعه "سفرنامه امين و مينا" در ادامه مجموعه‌هاي "باغ اميد" و "داستان‌هاي امين و مينا" كه پيش از اين در تلويزيون توليد و پخش شده، جزو اولين توليدات عروسكي با مضامين قرآني است."

وي گفت: "اين مجموعه داستان دو عروسك به نام هاي امين و مينا است كه در تهران با پدر (رضا ايرانمنش) و مادر (الهام پاوه‌نژاد) زندگي مي‌كنند. آنها تصميم مي‌گيرند براي تعطيلات نوروز به اصفهان بروند تا ديداري با اقوام داشته باشند."

ميرلوحي با اشاره به اينكه در هر قسمت داستان جداگانه‌اي براي امين و مينا اتفاق مي‌افتد، ادامه داد: "پيش توليد اين مجموعه از 25 دي آغاز شده و تصويربرداري آن از 12 بهمن ماه در تهران و جاده قم شروع مي‌شود."

تهيه‌كننده اين مجموعه 15 قسمتي اظهار كرد: "غير از قسمت اول، مابقي داستان در اصفهان اتفاق مي‌افتد و تاكنون بازيگراني چون رضا ايرانمنش، الهام پاوه‌نژاد، رضا توكلي، پري كربلايي، فرهاد بشارتي، مرتضي ضرابي و آرش نوذري به عنوان بازيگران اين پروژه قطعي شده‌اند."

كريم سربخش نويسنده و كارگردان، محمود رضايي كارگردان تلويزيوني، حسين صالحيان طراح گريم، محمد اعلمي سازنده عروسك، ناصر اسماعيل‌زاده دستيار كارگردان و برنامه‌ريز و امير افشار فوطويي مدير روابط عمومي با اين پروژه همكاري دارند.