كارخانه ساخت خانه هاي پيش ساخته ضد زلزله در قشم به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس هيات مديره شركت توليدي و ساختماني دنور قشم با بيان اين مطلب گفت: براي ساخت و راه اندازي كامل اين كارخانه با وسعت 21هزار متر مربع و شهرك نگارستان كه اجراي آن در آينده آغاز خواهد شد ، 120 ميليارد ريال و 10 ميليون دلار سرمايه گذاري شده است كه 90 درصد آن را ايرانيان مقيم خارج تامين كرده اند.

حسين جماليان افزود: با بهره برداري از فاز نخست اين كارخانه براي 150 نفر از جوانان بومي اشتغال ايجاد شده است.

وي افزود: در ساخت خانه هاي پيش ساخته از مدرن ترين و پيشرفته ترين دانش خانه سازي استفاده شده و اين كارخانه در سال توان توليد 400 هزار متر مربع بنا را دارد.

جماليان مقاومت در برابر زلزله به بزرگي 2/9 ريشتر ، سيل ، آتش سوزي و موريانه را از ويژگيهاي اين خانه بيان كرد و افزود: توان بالا در حفظ گرما و سرما ، جلوگيري از هدر رفتن انرژي ، سرعت در ساخت ، كيفيت مطلوب ، ارزان بودن و ارز آوري از مزيتهاي ديگر خانه هاي پيش ساخته است.

وي همچنين از آغاز ساخت فاز دوم كارخانه درآينده نزديك خبر داد و گفت: يكي از كشورهاي همسايه تمايل خود را براي خريد تعدادي از خانه هاي پش ساخته اعلام كرده است كه هم اكنون در حال مذاكره با مسئولان اين كشور هستيم.