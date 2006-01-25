قلب را مي توان تا 15 سال جوانتر نگاه داشت

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اين آزمايشات بارها و بارها بر روي موشها انجام شده بود و نتيجه مثبت بود اما اخيرا آزمايش بر روي انسانها نيز انجام شده و نتيجه باز هم مثبت بوده است.

محققان جمعي از افراد بين سنين 41 تا 64 ساله را مورد بررسي قرار داده اند. به عده اي روزانه برنامه غذايي با 1400 تا 2000 كالري دادند و به بقيه 2000 تا 3000 كالري شامل غذاهاي پر چرب غربي تجويز كردند.

جالب است بدانيد افرادي كه رژيم كم كالري را در برنامه تغذيه اي خود داشتند عملكرد قلبي بهتري داشته و قلبشان حدود 15 سال جوانتر از افرادي بود كه رژيم غذايي پركالري داشتند. در ضمن سونوگرافي هاي انجام شده روي اين افراد حاكي از خاصيت الاستيكي بيشتر قلب آنها داشت . در صورتي كه گروه دوم داراي رگهاي سخت و غير قابل انعطاف تري بودند.

محققان مصرف غذاي كمتر و خودداري از مصرف غذاهاي پرورده ، نوشابه هاي گازدار ، دسر و نان هاي سفيد را به منظور جوانتر ماندن قلب توصيه مي كنند.

چنانچه تا 30 درصد از كالري هاي مصرفي محدود شود قلب عملكرد بهتري داشته و مي تواند از سرعت اضافه خود بكاهد و در نتيجه جوانتر مي ماند.

به گزارش مهر ، در حال حاضر حملات قلبي و مغزي حدود 40 درصد از مرگ و ميرها در كشورهاي غربي را شامل مي شود و 30 درصد ديگر مرگ و ميرها را نيز سرطانها تشكيل مي دهد.

منشاء هر دو اين موارد كلسترول بالاي خون ، ديابت ، فشار خون بالا و موارد مشابه ديگر است كه اطراف رگهاي خوني را گرفته و موجب سختي آنها و واداشتن قلب به كار بيشتر مي شوند. در نتيجه قلب به دليل ضربان و كار بيشتر ، پيرتر شده و احتمال ايست قلبي و مرگ نيز افزايش مي يابد.