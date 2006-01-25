نويسنده ايتاليايي به ايران مي آيد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين مجموعه در 200 صفحه و با بهاي 2000 تومان به زودي توسط نشر ني وارد پيشخوان كتابفروشي ها مي شود .

" آلربتو موراويا " در سال 1907 در رم متولد شد او از شانزده سالگي فعاليت ادبي خود را آغاز كرد و تقريبا هر سال يك كتاب منتشر كرد .

او مجموعه « داستان هاي رمي نو » را در سال 1959 به چاپ رساند . اين كتاب به گفته وي الهام گرفته از غزل هاي " بللي " ، غزلسرا و طنز پرداز رمي است .



به گفته مترجم اين اثر او در اين كتاب كوشيده است همانگونه كه " بللي " ، " رم " و مردم آن را در غزل هاي خود توصيف كرده در نثرش اين كار را انجام دهد .

" آلربتو موراويا " در نگارش « داستان هاي رمي نو » از گويش رمي استفاده كرد تا هرچه بهرت واقعيت هاي اجتماع زمان خود را به تصوير بكشد ، او در اين كتاب دنيا را از نگاه مردمي ناكام و تيره بخت و به نوعي بازيچه دست سرنوشت به تصوير مي كشد .

به گزارش مهر ، " آلربتو موراويا " در نهايت در سال 1990 در منزل خود در شهر" رم " ايتاليا چشم از جهان فروبست ، درحالي كه بيش از سي اثر مكتوب از خود بر جاي گذاشته بود .