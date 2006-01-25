شهرداري به تنهايي قادر به تامين بودجه شركت واحد نيست

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در جمع معاونان و مديران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه افزود : تامين بودجه اتوبوسراني از توان مالي شهرداري تهران به تنهايي خارج است بنابراين بايد از توان مالي بخش خصوصي به نحو مناسب استفاده شود تا هم سطح خدمات رساني به مردم ارتقاء پيدا كند و هم وضعيت معيشتي كاركنان و رانندگان اين شركت بهبود يابد.

مهندس مهرداد تقي زاده تصريح كرد: راه حل مشكل حمل و نقل و ترافيك تهران تقويت حمل و نقل عمومي است كه در اين ميان اتوبوسراني از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

رئيس جديد هيات مديره شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با تاكيد بر ضرورت ارتقاء كمي و كيفي فعاليت هاي شركت واحد ، حل مشكلات سخت افزاري اين شركت در زمينه ناوگان و نيز نگهداري و تعميرات در وهله نخست را مورد تاكيد قرار داد و افزود: در مرحله بعد اقدامات نرم افزاري از جمله تنظيم حركت اتوبوس ها مطابق برنامه زمان بندي دقيق - مانند آنچه كه هم اكنون دراكثر كشورهاي پيشرفته شاهد آن هستيم- هدف گذاري شده است .

تقي زاده با بيان اينكه اعمال محدوديت براي خودروهاي شخصي تنها زماني امكان پذير است كه سرويسهاي حمل و نقل عمومي را پرتوان و منظم كنيم ، تصريح كرد: به اين منظور درنظر داريم با خدمت گرفتن كمك هاي مردمي از طريق دعوت بخش خصوصي به وضعيت موجود اتوبوسراني سر و سامان دهيم .

وي با ديدارهاي سرزده از تعميرگاه هاي شركت واحد و گفتگو با كارگران ، وضعيت مراكز و كاركنان آن را تاسف بار خواند و با تاكيد بر ضرورت مدرن سازي تعميرگاهها اظهار داشت: نه تنها مراكز مذكور بلكه بسياري از بخش هاي اتوبوسراني به روش 40 سال پيش كار مي كنند كه اين موضوع نيازمند تحول اساسي است.



