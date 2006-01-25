شروط تازه قرقيزستان براي استفاده آمريكا از پايگاههاي نظامي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزارت امور خارجه قرقيزستان در بيانيه اي اعلام كرد كه اين شروط جديد در يادداشتي به سفيرآمريكا ارائه شد .



در اين بيانيه آمده است : قرقيزستان خواستار افزايش قابل توجهي در ميزان اجازه بها، پرداخت خسارتهاي محيطي و همچنين چندين مورد كه به منافع ملي قرقيزستان برمي گردد، شده است .



در اين بيانيه اشاره اي به جزئيات اين شروط نشده است، اما عمربيك تكبايف رئيس پارلمان قرقيزستان اوايل ماه جاري اعلام كرد كه قرقيزستان درصدد افزايش قابل ملاحظه اي در ميزان اجاره بهاي 50 ميليون دلاري است كه آمريكا هرساله بابت استفاده از پايگاه هوايي ماناس مي پردازد..



طبق سيستم پيچيده كنوني، زميني كه پايگاه هوايي ماناس روي آن قراردارد توسط چندين موسسه مستقل اداره مي شود .



قربان بيك باكيف رئيس جمهوري قرقيزستان ماه گذشته اعلام كرد كه واشنگتن بايد دهها برابر بيشتر از مبلغ موجود براي استفاده از اين پايگاه بپردازد .



وي پيشتر خاطر نشان كرده بود كه نگراني محيطي يكي از دلايل تجديد نظر در ميزان اجاره بهاي استفاده از پايگاه ماناس است .



سال گذشته نظاميان آمريكايي پايگاه ديگري را در ازبكستان كه پس از حملات يازده سپتامبر از عملياتهاي تروريستي در افغانستان پشتيابي مي كرد، تخليه كردند . اين امر آمريكا را وادار كرد كه به شدت به پايگاه ماناس وابسته شود .