كشورهاي اروپايي با روند تحقيقات مربوط به پروازهاي سيا بيشتر همكاري كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي " فيگارو"، كميسيون اروپا از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي كانديدا خواسته است كه روند همكاري خود با تحقيقات "ديك مارتي" نماينده سوئيسي در زمينه وجود زندان هاي مخفي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا در اروپا را افزايش دهند.

Dick Marty

"ديك مارتي" (Dick Marty) رئيس كميسيون تحقيق اتحاديه اروپا اعلام كرد كه بيش از يكصد نفر در سال هاي اخير براي شكنجه شدن در برخي كشورها از اروپا ربوده شده اند و كشورهاي اروپايي از وجود چنين پروازهاي غيرقانوني مطلع بوده اند.

اين دومين گزارش ديك مارتي در شوراي اروپا درباره تحقيقات در زمينه وجود زندان‌ هاي مخفي سيا در اروپا است كه طي يك ماه گذشته ارايه مي ‌شود .

براساس اين گزارش ها، تعدادي از افراد در اروپا ربوده شده‌ اند و يا از طريق اروپا به كشورهاي ثالث انتقال داده شده ‌اند.

مارتي در گزارشي كه به شوراي اروپا در استراسبوگ ارائه كرد؛وي تاكيد نمود كه بسيار بعيد به نظر مي رسد كه دولت هاي اروپايي يا دستكم سرويس هاي اطلاعاتي اين كشورها در جريان جابجايي بيش از يكصد نفر كه مظنون به اعمال تروريستي در اروپا بوده اند، نبوده باشند.

روماني و بلژيك كانون توجه گزارش مارتي

موسسات مدافع حقوق بشر به دفعات در ماه هاي اخير نسبت به اطلاعات درباره برخي كشورها مبني بر اينكه سازمان اطلاعات مركزي آمريكا فعاليت هايي را در خاك آنان انجام مي دهد، اعلام كردند.

به گزارش "مهر"، يك گزارش سازمان اطلاعات مخفي سوئيس در ماه ژانويه در روزنامه "سونتاگ بليك" منتشر شد كه وجود مراكز بازجويي از تروريست ها در روماني، بلژيك، كوزوو، مقدونيه و اوكراين را تاييد مي كرد.

"رزوان اونگورنو" وزير امور خارجه روماني روز سه شنبه بارديگر اتهامات عليه كشورش را رد كرد و اظهار اميدواري كرد كه تكذيب هاي بخارست در زمينه حضور اين گونه زندان هاي مخفي ازسوي شوراي اروپا مورد توجه قرار گيرد.

"كالين تاريسانو" نخست وزير روماني نيز در اوائل ماه ژانويه اين اطلاعات را رد كرد و اظهار داشت كه يك كميسيون از نمايندگان مجلس براي كشف صحت اين گونه اتهامات تشكيل شده بود.

در همين زمان، "يوايلو كالفين" وزير امور خارجه بلغارستان تاكيد كرد كه كشورش اجازه فرود هواپيماهاي حامل چنين زندانياني را نداده است.

مارتي فهرستي از كشورهاي اروپايي و برخي نهادها كه شوراي اروپا را در انجام اين تحقيقات ياري ‌كرده اند، ارايه داد و از گزارش كامل آژانس اروپايي ترافيك هوايي درباره تردد هواپيماهاي ناشناس بر فراز اروپا و همچنين از تصاوير مركز ماهواره ‌اي اتحاديه اروپا به ويژه تصاويري كه از كشور روماني گرفته شده است، در اين زمينه قدرداني كرد.

وي گفت : تاكنون برخي كشورها به درخواست شوراي اروپا براي ارايه اطلاعات لازم در اين زمينه پاسخ داده ‌اند و ما همچنان در انتظار پاسخ ساير كشورهاي عضو اين شورا در اين زمينه هستيم .

مارتي افزود: فرانسه اعلام كرده است كه در حال بررسي ادعاهاي صورت گرفته درباره پرواز هواپيماهاي "سيا" در اين كشور است .

اوايل دي ماه گذشته مطبوعات فرانسه از پرواز هواپيماهاي "سيا" حامل تعدادي زنداني در دو فرودگاه "برست" و "بورژه" اين كشور خبر دادند .

به گفته مارتي، بلژيك نيز در اين زمينه يك گروه تحقيق براي بررسي تردد احتمالي هواپيماهاي سيا بر فراز اين كشور و پرواز احتمالي اين هواپيماها از مبدا بلژيك تشكيل داده است .

ديك مارتي در اين زمينه از گزارش كشور اسكاتلند درمورد تردد هواپيماهاي مشكوك بر فراز اين كشور خبر داد و افزود: در انتظار نتايج تحقيقات يك كميسيون تحقيق دولتي از لهستان در اين زمينه هستيم .

به گزارش "مهر"، به گفته وي، روماني نيز اعلام كرده است كه هيچگونه زندان سري سيا در خاك اين كشور وجود نداشته است .

وي افزود: بقيه كشورهاي عضو شوراي اروپا تا 21 فوريه وقت دارند به درخواست اين شورا براي ارايه اطلاعات لازم در مورد وجود زندان ‌هاي مخفي در اروپا و نيز تردد هواپيماهاي مشكوك و احتمالا "سيا" بر فراز كشورهاي خود ارايه دهند .

وي گفت: وظيفه شوراي اروپا يك فشار اخلاقي بر كشورها است و هيچ قدرت الزام آوري عليه آنها ندارد .

اتريش تاييد كرده كه در سال 2003 ميلادي از يك فروند هواپيماي سازمان سيا عكس برداري كرده است .

نكات مثبت گزارش درباره ايتاليا

ديك مارتي در عوض از اقدام قضات ايتاليايي براي تحقيق درباره ربوده شدن "ابو عمر" مظنون به يك فعاليت تروريستي در فوريه سال 2003 ميلادي توسط سازمان سيا استقبال كرد.

مارتي با تاكيد بر اينكه اين يكي از كامل ترين تحقيقات صورت گرفته در اروپا در اين زمينه است، افزود: حداقل 25 مامور خارجي در ايتاليا كه اقدام به ربودن افراد در اين كشور مي ‌كردند، شناسايي شده‌ اند.

وي از تلاش دولت ايتاليا كه حكم جلب اين ماموران را صادر كرده است، قدرداني كرد.

ايتاليا تاكنون عليه 25 مامور سازمان سيا حكم جلب بين ‌المللي صادر كرده است. اين افراد متهم هستند كه يك امام جماعت را در ميلان ربوده و به مصر برده ‌اند.

نكات منفي گزارش درباره آلمان

اين درحاليست كه آلمان در آخرين بخش گزارش قرار گرفته است. اين نماينده سوئيسي اظهار تاسف كرد كه آلمان با تشكيل يك كميسيون تحقيق پارلماني براي انجام تحقيقات در زمينه صحت چنين پروازهايي مخالفت كرده است.

بسيار بعيد به نظر مي رسد كه دولت هاي اروپايي يا دستكم سرويس هاي اطلاعاتي اين كشورها در جريان جابجايي بيش از يكصد نفر كه مظنون به اعمال تروريستي در اروپا بوده اند، نبوده باشند

گزارش مارتي حاكيست: از طرف ديگر ثابت شده است كه افراد ربوده شده، از آزادي خود محروم شدند و آزادي و تمام حقوق آنها پايمال شده و به مكان هاي ديگري در اروپا منتقل شده و به كشورها مربوطه تحويل داده شدند و در آنجا شكنجه و مورد بدرفتاري واقع شدند.

به گزارش "مهر"، رئيس شوراي اروپا اخيرا تاكيد كرد كه شوراي اروپا از طريق پارلمان اروپا و سازمان‌ هاي بشردوستانه و با استناد به ماده 52 كنوانسيون حقوق بشر اروپا كه كشورها را مجبور كرده است به تقاضاهاي اين شورا پاسخ دهند، تحقيقات خود را ادامه خواهد داد.

درحالي كه بحث ها درباره وجود شبكه هاي زندان هاي مخفي سازمان جاسوسي آمريكا در اروپا روز به روز گسترش مي يابد، "آلوارو گيل رابلز" (Alvaro Gil Robles) كميسر حقوق بشر شوراي اروپا در هفته هاي اخير از وجود بازداشتگاه سري "سيا" در كوزوو پرده برداشت.

پايگاه نظامي آمريكايي "باند استيل" كه حدود شش هزار سرباز ارتش آمريكا را در خود جاي مي دهد و حدود 300 هكتار مساحت دارد، در نزديكي منطقه "فريزاژ" در جنوب "پريستينا" پايتخت استان تحت كنترل سازمان ملل متحد در كوزوو قرار دارد و چيزي شبيه به بازداشتگاه گوانتانامو در كوبا در آن وجود دارد.