به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي بيست و چهارمين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر، پرويز پرستويي بازيگر نمايش "فنز" گفت: "اجراي نمايش "فنز" در تالار وحدت با استقبال بي‌نظيري روبرو شد و من را به ياد اجراي نمايش "عشق‌آباد" كه هشت سال پيش در تالار وحدت بازي كرده بودم انداخت. در اين هشت سال فقط تماشاچي تئاتر بودم و بازي در نمايش "فنز" فرصتي شد تا دوباره به صحنه برگردم."

پرستويي همچنين درباره اجراي اين نمايش در جشنواره بيست و چهارم تئاتر فجر گفت: "علاقه خاصي كه به آقاي رحمانيان دارم و با توجه به نمايشنامه بسيار خوبي كه ايشان نوشته بود، بازي در اين نمايش را پذيرفتم و حالا هم كه اين نمايش در بخش توليدات منتخب 84 جشنواره حضور دارد، اميدوارم در طول اين دو سه شب باقيمانده بتوانيم مردم را راضي كنيم."

وي ادامه داد: "اميدوارم همه علاقمنداني كه در طول اجراي نمايش در تالار چهارسو موفق به تماشاي آن نشدند بتوانند در اين چهار شب به تماشاي "فنز" بنشينند، البته گرچه تالار وحدت مخصوص اجراي نمايش نيست، ولي ما تمام سعي‌مان را خواهيم كرد تا خودمان را با شرايط هماهنگ كنيم."