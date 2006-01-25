مستمري والدين شهدا افزايش يافت

به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر" بر اساس مصوبه امروز نمايندگان مجلس، دولت موظف شد مستمري والدين يك شهيد را كه تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران هستند معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.

براساس تبصره يك الحاقي به ماده واحده قانون افزايش مستمري والدين شهداء، مستمري والدين يك شهيد كه به تشخيص بنياد ياد شده تنها درآمد آنها مستمري موضوع اين قانون است معادل يك و نيم برابر حداقل حقوق كاركنان دولت خواهد بود.

همچنين با الحاق تبصره ديگري به ماده واحده اين قانون به تمامي والدين داراي يك شهيد كه ميزان درآمد در ماه آنها كمتر از يك و نيم برابر حداقل حقوق كاركنان دولت است، ما به التفاوت درآمد والدين شهداء با ميزان مستمري تعيين شده در اين قانون با تشخيص و تعيين بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان مستمري پرداخت مي‌شود.

