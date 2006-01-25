اقتصاد جهاني در سال 2006 سه درصد رشد خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، براساس گزارش "وضعيت و دورنماي اقتصاد جهان 2006" كه امروز در مقر سازمان ملل در شهر نيويورك ارائه گرديد، روند آهسته رشد اقتصاد جهاني منعكس كننده شكل گرفتن بهبود وضعيت اقتصاد جهان است.



در اين گزارش آمده است : امكان افزايش قيمت نفت، خطر شيوع آنفولانزاي پرندگان در ميان انسان و سقوط ناگهاني قيمت مسكن در اقتصادهاي بزرگ جهان عواملي هستند كه رشد آهسته اقتصادي جهان را تهديد مي كنند.



گزارش فوق پيش بيني كرده به علت پايين بودن نرخ بهره، تورم كم و درخواست زياد براي كالا، كشورهاي در حال توسعه رشدي معادل كمي بيش از 5/5 درصد در سال جاري ميلادي را تجربه مي كنند كه اين رشد در سال 2005 و 2004 به ترتيب معادل 7/5 و 6/6 درصد بوده است؛ در ميان كشورهاي در حال توسعه چين و هندوستان همچنان بالاترين نرخ رشد اقتصادي را دارا هستند.



گزارش سازمان ملل رشد اقتصادي در آمريكا را آهسته، اروپا را با ركود و ژاپن را در حال بازگشت به افزايش براي سال 2006 پيش بيني نموده است.



كشورهاي كمتر توسعه يافته با رشدي معادل 6/6 درصد وضعيت مناسب تري را طي سال جاري ميلادي پيش رو دارند.