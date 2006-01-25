گرماي تئاتر در سرماي سينما // استقبال گرم تماشاگران ايراني از ديتر كومل آلماني // "شيطان موطلايي" با يك ساعت تأخير روي صحنه رفت

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، پنجمين روز بيست وچهارمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر در حالي به پايان رسيد كه استقبال تماشاگران از تئاتر بيشتر از سينما بود.

استقبال از "شيطان با سه شاخه موي طلايي" در تالار اصلي



اجراي نمايش از گروه "مارين باد" آلمان گروهي كه چند سال است كه در جشنواره هاي تئاتر ايراني حضور دارد واكنون ديگر تماشاگران خود را در ايران پيدا كرده است، مي تواند در جذب تماشاگران تأثير زيادي داشته باشد. ديتر كومل روز گذشته نمايش "شيطان با سه شاخه موي طلايي" را در تالار اصلي تئاتر شهر اجرا كرد و اين نمايش مورد تماشاي 924 نفر تماشاگر در سالن 580 نفره اصلي تئاتر شهر قرار گرفت. استقبال از اين نمايش به اندازه اي بودكه با وجود گذاشته شدن بخش ديگري از جايگاه تماشاگران بر روي صحنه اصلي تئاتر شهر مانند كارهاي قبلي گروه ، اما تمام جايگاه سالن پايين و بالكن مملو از تماشاگر بود و نمايش در ساعت 21 هم يك بار ديگر به روي صحنه رفت.



بازي هدايت هاشمي در نمايش كارگردان آلماني



هدايت هاشمي" بازيگر نمايش " دومتر در دومتر جنگ" و" دن كيشوت" نيز يكي از بازيگران نمايش ديتر كومل بود . ديتر كومل پس ازديدن بازي اين بازيگر در نمايش " دومتر در دومتر جنگ" از وي دعوت كرد تا به جاي يكي ديگر از بازيگران نمايش كه به دليل مشكلات شخصي نتواسته بود گروه را همراهي كند، ايفاي نقش كند.

بخشي از استقبال گرم تماشاگران ايراني از اين نمايش به دليل حضور بازيگر تئاتر ايران در اثر يك كارگردان آلماني بود.



ميهمانان خارجي جشنواره هم به ديدن نمايش آلمان آمده بودند



يكي ديگر از نكته هاي قابل توجه حضور تعداد زيادي از نمايندگان "I.T.I " و مديران فستيوالهاي جهان كه ميهمان بيست وچهارمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر هستند و به منظور ديدن نمايشهاي ايراني براي انتخاب و دعوت اين آثار به جشنواره هاي خود راهي ايران شده اند، در ميان تماشاگران اجراي اول " ديتر كومل بود.



تأخير در اجرا به دليل بازبيني



نمايش 150 دقيقه اي ديتر كومل كه طبق جدول جشنواره بايد در ساعت 30/18 به روي صحنه مي رفت ، حدود يك ساعت تأخير داشت و در ساعت 20/ 19 درهاي سالن براي تماشاگران منتظر بازشد.

دبير جشنواره علت اين تأخير را استقبال فراوان تماشاگران و جلوگيري از ازدحام عنوان كرد اما شنيده ها حاكي از بازبيني قبل از اجرا بود ، اين نمايش كه تمرينات خود را با بازيگر ايراني از روز گشذته آغاز كرده بود ، تا لحظه اجرا امكان اين كه مورد بازبيني ناظران ايراني قرار گيرد ، نگرفته بود.



برگزاري نشست نقد و بررسي بدون اطلاع قبلي



ديتركومل از تماشاگران ايراني علاقمند خواست كه پس از پايان اجراي دوم درسالن بمانند و درباره نمايش با وي و گروهش گفتگو كنند. در اين نشست كه بدون اطلاع رساني قبلي در ساعت 23 شب برگزار شد، تنها يك خبرنگار حضور داشت . روابط عمومي جشنواره خاطر نشان كرد اين جلسه بدون هماهنگي و به طور اتفاقي توسط كارگردان نمايش برگزار شده است.

شهر ستاني ها سرپايي نمايش مي بينند



يكي ازهنرمندان شهر ستاني ميهمان جشنواره به خبرنگار تئاتر "مهر" گفت:" بليتهاي كه به گروههاي ما ارائه شده اعتبارچنداني ندارد و برخي از ما گروههاي شهرستاني براي ديدن نمايشهاي پرتما شاگر بايد منتظر بمانيم تا ديگر تماشاگران وارد سالن شوند سپس اگر جا بود با اين بليتها بتوانيم به صورت ايستاده يا از بالكن نمايشها را ببينيم ."



افزايش بودجه تئاتر نقل مجلس تئاتريها در ايام جشنواره

صحبت از افزايش بودجه تئاتر يكي از صحبتهاي در گوشي روز گذشته اهالي تئاتر بود بيشتر هنرمندان تئاتر از اين موضوع با علاقه فراواني صحبت مي كردند .



بازي با مصائب شيرين



رضا ياوري بازيگر نمايش نبرد از شهرستان زنجان روز گذشته در حالي كه دچار آسيب ديدگي زانو شده بود به روي صحنه رفت و طي دو اجرا در تالار كوچك تئاتر شهر ميزبان تماشاگران خود شد.



مولوي هم مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت



مجموعه تئاتر مولوي نيز كه در پنجمين روز جشنواره تئاتر فجر ( روز گذشته )ميزبان نمايش "خانه فراموشان" طلا معتضدي بود با استقبال گرم تماشاگران مواجه شد. سالنهاهاي ديگر نمايشي نيز در روز گذشته با استقبال بهتري نسبت به روزهاي قبل مواجه بودند.