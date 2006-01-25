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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۰۹

يك مقام آگاه در پرونده هسته اي به "مهر" خبر داد:

مذاكرات لاريجاني و ايوانف مثبت و موفقيت آميز بود / ايوانف: طرح روسيه حق ايران را طبق ان پي تي به رسميت مي شناسد / چارچوب كلي طرح روسيه ، محور مذاكرات ديشب ؛ مذاكرات تكميلي 27 بهمن در مسكو

مذاكرات لاريجاني و ايوانف مثبت و موفقيت آميز بود / ايوانف: طرح روسيه حق ايران را طبق ان پي تي به رسميت مي شناسد / چارچوب كلي طرح روسيه ، محور مذاكرات ديشب ؛ مذاكرات تكميلي 27 بهمن در مسكو

يك مقام آگاه مسئول در مذاكرات هسته اي ، از مثبت و موفقيت آميز بودن مذاكرات دبيران شوراي عالي امنيت ملي ايران و روسيه خبرداد و گفت : دو طرف تاكيد و توافق كردند كه طرح روسيه حقوق ايران را براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي طبق ان پي تي به رسميت مي شناسند .

اين مقام ارشد در مذاكرات هسته اي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر"، ضمن اعلام پايان يافتن مذاكرات دكتر علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در مسكو افزود : مذاكرات بسيار خوبي در مسكو برگزار شد و كليات طرح پيشنهادي مسكو در خصوص غني سازي در اين مذاكرات مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

وي بااشاره به توافق دو كشور براي ادامه مذاكرات در خصوص اين طرح گفت : دور بعدي مذاكرات طبق قرار قبلي در 16 فوريه (27 بهمن) در مسكو برگزار خواهد شد . 

اين مقام آگاه اعلام كرد : به گفته ايگور ايوانوف دبير شوراي عالي امنيت ملي روسيه، اين كشورحقوق هسته اي ايران را به رسميت مي شناسد و بر لزوم حل موضوع هسته اي ايران از طريق گفتگو و در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد دارد .

ايوانف در اين ديدار تاكيد داشته كه طرح روسيه با هدف گشودن راهي منطقي و قانوني براي حل اختلافات و سوء تفاهمات در عرصه هسته اي ارائه شده است .

به گزارش "مهر" اين مقام آگاه به مذاكرات هسته اي ايران تاكيد كرد : بر اين اساس آنچه در طرح روسيه مطرح است حقوق هسته اي  ايران را طبق ان پي تي به رسميت مي شناسد .
کد مطلب 282182

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