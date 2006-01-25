برخي وظايف دولت به سازمان تامين اجتماعي تحميل شده است

مجيد يارمند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در حال حاضر ارائه بيش از 12خدمت بر عهده سازمان تامين اجتماعي گذاشته شده كه جزء وظايف اصلي اين سازمان است و نمي توان اين خدمات را حذف كرد اما برخي خدمات بدون اينكه اعتباري براي آن پيش بيني شود به سازمان تحميل شده است.

وي افزود: برخي تكاليف همچون بازنشستگي پيش از موعد به منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي لطمه وارد مي كند ، در حالي كه اجراي اين طرح بايد با مساعدت و همكاري دولت انجام شود تا سازمان در ارائه ساير خدمات به بيمه شدگان با مشكل مواجه نشود.

يارمند تصريح كرد: دولت بايد با برعهده گذاشتن برخي خدمات به سازمان تامين اجتماعي منابع مالي آن را نيز تعيين كند و يا خدماتي كه پيش بيني شده بر عهده آن گذاشته شود با نظر و موافقت خود سازمان صورت گيرد.

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص بودجه سال آينده سازمان تامين اجتماعي گفت: 59 هزار ميليارد تومان بودجه سازمان تامين اجتماعي در سال 85 پيش بيني شده و در حال بررسي است كه به طور حتم قبل از پايان سال تصويب خواهد شد.