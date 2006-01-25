كاهش بودجه هاي پژوهشي به ديدگاه مسئولان باز مي گردد

دكتر "بهزاد سلطاني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: بودجه هاي پژوهشي سال 85 تا كنون از مجلس شوراي اسلامي استخراج نشده است اما اگر شاهد كاهش آن باشيم، پژوهش با مشكل مواجه خواهد شد.

وي اظهار داشت: تشكيل شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري با اختصاص بودجه پژوهشي چندان مرتبط نيست. شوراي عالي در حال حاضر، منتظر حكم رئيس جمهوري جهت تعيين دبير كل است و تا چند هفته آينده تشكيل مي شود.

مدير كل امور پژوهش و برنامه ريزي وزارت علوم گفت: ميزان تخصيص بودجه پژوهشي بيشتر به ديدگاه مسئولين كشور نسبت به پژوهش بستگي دارد. اگر ديدگاه مسئولان مثبت باشد بودجه هاي پژوهش افزايش و اگر اين ديدگاه منفي باشد، بودجه ها كاهش مي يابند.