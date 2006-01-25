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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۱۶

مدير كل امور پژوهشي و برنامه ريزي وزارت علوم در گفتگو با "مهر" :

كاهش بودجه هاي پژوهشي به ديدگاه مسئولان باز مي گردد

كاهش بودجه هاي پژوهشي به ديدگاه مسئولان باز مي گردد

مدير كل امور پژوهشي و برنامه ريزي وزارت علوم گفت: در صورتي كه روند اختصاص بودجه پژوهشي به دانشگاه ها و مراكز پژوهشي با روند فعلي ادامه يابد، سال به سال شاهد كاهش اين بودجه خواهيم بود و به دنبال آن دست يابي به برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست سايه با مشكل مواجه مي شود.

دكتر "بهزاد سلطاني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: بودجه هاي پژوهشي سال 85 تا كنون از مجلس شوراي اسلامي استخراج نشده است اما اگر شاهد كاهش آن باشيم، پژوهش با مشكل مواجه خواهد شد.

وي اظهار داشت: تشكيل شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري با اختصاص بودجه پژوهشي چندان مرتبط نيست. شوراي عالي در حال حاضر، منتظر حكم رئيس جمهوري جهت تعيين دبير كل است و تا چند هفته آينده تشكيل مي شود.

مدير كل امور پژوهش و برنامه ريزي وزارت علوم گفت:  ميزان تخصيص بودجه پژوهشي بيشتر به ديدگاه مسئولين كشور نسبت به پژوهش بستگي دارد. اگر ديدگاه مسئولان مثبت باشد بودجه هاي پژوهش افزايش و اگر اين ديدگاه منفي باشد، بودجه ها كاهش مي يابند.

کد مطلب 282191

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