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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۱۳

در ايام مبارك دهه فجر ؛

70 طرح عمراني در ساوجبلاغ به بهره برداري مي رسد

70 طرح عمراني در ساوجبلاغ به بهره برداري مي رسد

فرماندار ساوجبلاغ از افتتاح بيش از 70 طرح عمراني در ايام مبارك دهه فجر در اين شهرستان خبر داد.

سيد محمد ميربزرگي به خبرنگار اجتماعي مهر در ساوجبلاغ گفت: اين طرح ها با اعتباري بالغ بر 155 ميليارد و 94 ميليون ريال در بخشهاي مختلف شهرستان بهره برداري خواهند شد.

وي افزود: بخش مركزي با 41 طرح و بخش هاي چهارباغ و چندار هر كدام با 9 طرح به ترتيب بيشترين و كمترين سهم از طرح هاي قابل بهره برداري را دارند.

ميربزرگي خاطر نشان كرد: با افتتاح طرح هاي ياد شده در زمينه هاي آموزشي ، بهداشتي و درماني ، فرهنگي ، زيربنايي ، خدماتي ، ورزشي ، كشاورزي و تعاون بستر خدمات رساني هر چه بيشتر به مردم  فراهم مي شود.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ تصريح كرد: برخي پروژه ها به دلايل مختلف آماده بهره برداري نشده اند كه اميد است با تلاش مجموعه مديران شهرستان تا پايان سال جاري آماده استفاده شهروندان شوند.

به گزارش مهر ، شهرستان 230 هزار نفري ساوجبلاغ داراي 5 شهر و سه بخش است و  در 75 كيلومتري غرب استان تهران قرار دارد.

کد مطلب 282192

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