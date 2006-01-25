70 طرح عمراني در ساوجبلاغ به بهره برداري مي رسد

سيد محمد ميربزرگي به خبرنگار اجتماعي مهر در ساوجبلاغ گفت: اين طرح ها با اعتباري بالغ بر 155 ميليارد و 94 ميليون ريال در بخشهاي مختلف شهرستان بهره برداري خواهند شد.

وي افزود: بخش مركزي با 41 طرح و بخش هاي چهارباغ و چندار هر كدام با 9 طرح به ترتيب بيشترين و كمترين سهم از طرح هاي قابل بهره برداري را دارند.

ميربزرگي خاطر نشان كرد: با افتتاح طرح هاي ياد شده در زمينه هاي آموزشي ، بهداشتي و درماني ، فرهنگي ، زيربنايي ، خدماتي ، ورزشي ، كشاورزي و تعاون بستر خدمات رساني هر چه بيشتر به مردم فراهم مي شود.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ تصريح كرد: برخي پروژه ها به دلايل مختلف آماده بهره برداري نشده اند كه اميد است با تلاش مجموعه مديران شهرستان تا پايان سال جاري آماده استفاده شهروندان شوند.

به گزارش مهر ، شهرستان 230 هزار نفري ساوجبلاغ داراي 5 شهر و سه بخش است و در 75 كيلومتري غرب استان تهران قرار دارد.