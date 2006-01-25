1.4 ميليارد كارگر در سطح جهان قادر به تامين معيشت نيستند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از سازمان بين المللي كار، تقريبا نيمي از شمار بيكاران را در سطح جهان جوانان 15 تا 24 ساله اي تشكيل مي دهند كه احتمال بيكاري آنها نسبت به بزرگسالان سه برابر بيشتر است.

در حاليكه جوانان 15 تا 24 ساله فقط 25 درصد از نيروي كار جهان را تشكيل مي دهند، نرخ بالاي بيكاري آنها از ديد سازمان بين المللي كار، "فاجعه آميز" است.

اين گزارش مي افزايد، طي 10 سال اخير ميزان اشتغال در بخش خدمات در سراسر جهان به استثناي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا افزايش يافته است و در صورتيكه اين بخش به رشد خود ادامه دهد، طي 10 سال آينده بخش خدمات با پشت سرگذاشتن بخش كشاورزي به بزرگترين منبع اشتغال جهاني تبديل خواهد شد.

سازمان بين المللي كار، در اين گزارش تنها راه اشتغالزايي گسترده در سطح جهان را تغيير و سازماندهي استراتژي هاي رشد و توسعه مي داند.

افزون بر اين در گزارش ياد شده آمده است، اگر چه فاصله اشتغال ميان زنان و مردان در سطح جهان طي يك دهه گذشته كاسته شده است، اما اين فاصله همچنان بزرگ است.

در حاليكه در سال 2005 زنان حدود 40 درصد نيروي كار جهاني را تشكيل مي دادند، حدود 52.2 درصد از زنان بزرگسال مشغول به كار بودند كه نسبت به رقم 51.7 درصدي سال 1995 رشد بالايي نشان نمي دهد.

بنابر اعلام سازمان بين المللي كار، عليرغم رشد 4.3 درصدي توليد ناخالص داخلي جهان در سال 2005، فقط 14.5 ميليون نفر از 500 ميليون نفر كارگر فقير جهان توانستند دستمزد روزانه خود را از يك دلار افزايش دهند و به بالاي خط فقر بروند.

افزون بر اين، تقريبا نيمي از 2.8 ميليارد كارگر در سطح جهان هنوز همچون 10 سال گذشته، دستمزد بالاي 2 دلار در روز ندارند تا معيشت خود و خانواده خود را تامين كنند.



