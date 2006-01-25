ايران به كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس پيو ست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، بر اساس‌ اين قانوني، به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود به كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس مشتمل بر يك مقدمه و چهل ماده به شرح پيوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نمايد.

بر اساس ماده 2 اين كنوانسيون، اصطلاح « ميراث فرهنگي ناملموس» به رسوم، نمايشها، اصطلاحات، دانش مهارتها ـ و نيز وسائل، اشياء، مصنوعات دستي و فضاهاي فرهنگي مرتبط با آنها ـ اطلاق مي ‌شود كه جوامع، گروهها و در برخي موارد افراد، آنها را به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي خود مي ‌شناسد.

اين ميراث فرهنگي ناملموس كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي ‌شود، همواره توسط جوامع و گروهها در پاسخ به محيط، طبيعت و تاريخ آنها مجدداً خلق مي ‌شود و حس هويت و استمرار را براي ايشان به ارمغان مي ‌آورد و بدين ترتيب احترام به تنوع فرهنگي و خلاقيت بشري را ترويج مي ‌كند.

در اين كنوانسيون، تنها به آن قسم از ميراث فرهنگي ناملموس توجه مي ‌شود كه با اسناد بين‌المللي حقوق بشر موجود و نيز با ضرورت احترام متقابل ميان جوامع، گروهها و افراد و لزوم توسعه پايدار منطبق باشد و در عرصه‌هايي چون، سنتها و اصطلاحات شفاهي از جمله زبان كه محملي براي ميراث فرهنگي ناملموس به شمار مي‌رود.

هنرهاي نمايشي، رسوم اجتماعي، آئين‌ها و جشنواره‌ها، دانش و رسوم مربوط به طبيعت و كيهان و مهارت در هنرهاي دستي سنتي نمودار مي ‌شود.

همچنين بر اساس فصل سوم اين كنوانسيون كه به حراست از ميراث فرهنگي ناملموس در سطح ملي اختصاص دارد ، دولتهاي عضو بايستي اقدامات لازم را براي تضمين حراست از ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين خود اتخاذ نموده و به منظور تضمين شناسائي با هدف حراست، به شيوه ‌اي منطبق با وضعيت خود، يك يا چند فهرست از ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين خود را تهيه خواهد نمود كه اين فهرستها بايد به طور منظم به روز گردند.