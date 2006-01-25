به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين تهيهكننده و فيلمساز سرشناس كه مجموعه آثار موفق "بورن" را در كارنامه هنري خود دارد، مصمم است فيلمي بر اساس زندگي دوچرخهسوار نامي جهان كليد بزند.
مت ديمون سال گذشته براي ايفاي نقش آرمسترانگ ابراز تمايل كرد و با توجه به اينكه اين دو چهره هنري در حال حاضر سرگرم كار روي فيلم "آخرين هشدار بورن" هستند، اين احتمال وجود دارد كه پس از اتمام اين اثر كار روي زندگينامه آرمسترانگ را آغاز كنند. آرمسترانگ از جمله چهرههاي موفق ورزش دوچرخهسواري است كه پس از غلبه بر بيماري سرطان، ركورد قهرماني در توردوفرانس را به نام خود ثبت كرد.
آرمسترانگ چندي پيش در مورد احتمال حضور ديمون در فيلمي كه بر اساس زندگياش ساخته ميشود، گفت: "ديمون از جمله طرفداران ورزش دوچرخهسواري است و با بيماري سرطان نيز آشنايي دارد، از همين رو ميتواند يكي از شانسهاي برتر ايفاي اين نقش باشد."
از ديگر پروژههاي مارشال ميتوان به فيلم "مايل كامل" اشاره كرد كه اين كارگردان تصميم به ساخت آن دارد. اين فيلم بر اساس كتاب جان لندي به همين نام كليد ميخورد.
نظر شما