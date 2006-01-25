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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۱۴

نامزدهاي بخش "چشم واقعيت" معرفي شدند

نامزدهاي بخش "چشم واقعيت" معرفي شدند

نامزدهاي بهترين كارگرداني و بهترين تحقيق و پژوهش بخش "چشم واقعيت" (مسابقه سينماي مستند ايران) بيست و چهارمين جشنواره بين‌المللي فيلم فجر معرفي شدند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي جشنواره فيلم فجر، در بخش بهترين كارگرداني طاها كريمي كارگردان "كوهستان سفيد"، سيدحسين صافي كارگردان "دگرديسي" ، اميد بنكدار و كيوان علي‌محمدي كارگردانان "ام دي ام اي"، محمود يارمحمدلو كارگردان "شكسته پيوسته" و سودابه مجاوري كارگردان "اينانا" نامزد دريافت سيمرغ بلورين شدند.

فيلم‌هاي مستند "قانا" ساخته محمدرضا عباسيان، "خاطرات ابري 2" ساخته وحيد چاووش، "آه اي روزهاي خوش" ساخته حسن رستگار، "دگرديسي" ساخته سيدحسن صافي و "ام دي ام اي" ساخته كيوان علي محمدي و اميد بنكدار نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين تحقيق و پژوهش هستند.

نادر طالب‌زاده، محمدرضا اصلاني و سيدعليرضا سجادپور كار ارزيابي فيلم‌هاي مستند بخش چشم واقعيت را بر عهده دارند.

کد مطلب 282208

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