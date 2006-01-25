نامزدهاي بخش "چشم واقعيت" معرفي شدند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي جشنواره فيلم فجر، در بخش بهترين كارگرداني طاها كريمي كارگردان "كوهستان سفيد"، سيدحسين صافي كارگردان "دگرديسي" ، اميد بنكدار و كيوان عليمحمدي كارگردانان "ام دي ام اي"، محمود يارمحمدلو كارگردان "شكسته پيوسته" و سودابه مجاوري كارگردان "اينانا" نامزد دريافت سيمرغ بلورين شدند.
فيلمهاي مستند "قانا" ساخته محمدرضا عباسيان، "خاطرات ابري 2" ساخته وحيد چاووش، "آه اي روزهاي خوش" ساخته حسن رستگار، "دگرديسي" ساخته سيدحسن صافي و "ام دي ام اي" ساخته كيوان علي محمدي و اميد بنكدار نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين تحقيق و پژوهش هستند.
نادر طالبزاده، محمدرضا اصلاني و سيدعليرضا سجادپور كار ارزيابي فيلمهاي مستند بخش چشم واقعيت را بر عهده دارند.
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