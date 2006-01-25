رئيس جمهور دستور پيگيري انفجارهاي تروريستي اهواز را صادر كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"،به نقل از دفتر رسانه‌هاي رياست جمهوري، غلامحسين الهام با اشاره به دستور رئيس جمهور گفت: دكتر احمدي نژاد با ابراز تاسف شديد از وقوع انفجارها در شهر اهواز و كشته و زخمي شدن جمعي از هموطنان بي ‌گناه خوزستاني و تسليت به خانواده ‌هاي عزيز شهيدان، به وزارت كشور دستور دادند كه با سرعت و قاطعيت، عاملان اين حوادث را شناسايي و تعقيب كرده و گزارش اقدامات انجام شده به رئيس جمهور ارائه كنند.

سخنگوي دولت با بيان اينكه وزارتخانه ‌هاي اطلاعات و امور خارجه نيز موظف به بررسي نقش دستهاي بيگانه در اين حوادث شده‌اند تصريح كرد: ايران يكي از قربانيان هميشگي تروريسم به شمار مي ‌رود و وقوع انفجارهاي كور و ضد مردمي از اين دست، نشان از تداوم اقدامات خصمانه تروريست‌هاي بين‌المللي عليه ايران دارد.

الهام تصريح كرد: ‌دستگاههاي مسئول امنيتي و انتظامي نيز با جديت عوامل اين اقدامات درد منشانه عليه ملت ايران را شناسايي كرده و ريشه فساد و فتنه تروريستهاي كوردل را خواهند سوزاند.

وي در پايان با ابراز مجدد همدردي و تسليت اعضاي دولت به خانواده‌ هاي شهداي حوادث اهواز گفت: مردم استان خوزستان پرچم برافراشته عزت و سربلندي ملت ايران و شهيدان اين خطه مشعل فروزان خيل عظيم شهدا هستند و اين مردم كه تاكنون بارها با هوشمندي و رشادت پاسخ مناسبي به توطئه‌هاي بيگانگان داده‌اند، در اين مقطع نيز تروريست‌ ها و حاميان بين‌المللي آنان را مايوس خواهند كرد.