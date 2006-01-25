آرامش ايران حسادت دشمنان را برانگيخته است// مجلس انضباط و استقلال خود را ثابت كرده است

به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر" ، حداد عادل كه در حاشيه ديدار خود با مديران ارشد گمرك كشور در جمع خبرنگاران سخن مي گفت: تاكيد مي كرد: مجلس مراقب است در تصويب لايحه بودجه مصلحت كشور را رعايت نمايند. و اين انضباط و استقلال خود را در رفتار با دولت آقاي خاتمي و دولت آقاي احمدي نژاد ثابت كرده است.

وي در عين حال متذكر شد دليلي وجود ندارد كه مجلس با دولتها يك جور برخورد داشته باشد ؛ مثلا به دليل حضوردولت آقاي احمدي نژاد در استانها آنها تقاضا كرده اند بودجه در اختيار شان افزايش پيدا كند كه اين ناشي از تفاوت كاري اين دولت با دولت قبل است.

رييس مجلس تصريح كرد: اگر دولت بتواند در صحن علني مجلس و با حضور در كميسيون هاي تخصصي از جمله كميسيون تلفيق بودجه نياز خود را به افزايش بودجه دولت ثابت نمايد و نمايندگان قانع شوند بودجه دولت افزايش مي يابد و در غير اين صورت مجلس به افزايش بودجه دولت موافقت نمي كند.

حداد عادل تاكيد كرد: اكنون كه دولت مصمم است در دستگاههاي اجرايي تحول ايجاد كند مجلس نيز حاضر است در تخصيص بودجه تحول ايجاد كند.

خبرنگاري از حداد عادل در باره حادثه انفجار بمب دراهواز سوال كرد كه رييس مجلس پاسخ داد: دشمنان ما آرامش كشور رانمي پسندند و سالهاست كه به لطف خدا و با هوشياري مردم و وحدت حكومت و ملت در ايران با آن كه گرداگرد ما آتش ناامني و اختلاف افروخته شده آرامش خود را حفظ كرديم و اين مسئله حسادت دشمنان ما را بر مي انگيزد.

وي افزود: دشمنان ما تلاش مي كنند در داخل و خارج ناامني ايجاد كرده و آنچه كه در روز گذشته اتفاق افتاد نمونه اي از تلاشهاي آنها بود.

رييس مجلس ضمن ابراز همدردي با خانواده هاي داغديده شهداي حادثه تروريستي روز گذشته در شهر اهواز تاكيد كرد: دستگاههاي امنيتي و انتظامي بايد به سرعت اين موضوع را پيگيري و شناسايي و دستگيري عوامل اين حادثه خون بار با آنها برخورد قاطع نموده و براي جلوگيري از وقوع حوادث مشابه در آينده تلاش نمايند.

خبرنگار ديگري در خصوص نتايج دستاوردهاي سفر علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت كشورمان به روسيه سوال كرد كه حداد عادل پاسخ داد: بايد منتظر بمانيم تا آقاي لاريجاني از سفر بيايد تا ما را از روند مذاكرات و نتايج اين سفر مطلع نمايد.

حداد عادل افزود: واقعيت آن است كه بدون آنكه بخواهيم از حق ملت خود در دستيابي به فناوري هسته اي و استفاده صلح آميز از آن صرف نظر كنيم حاضريم با كشورهاي دنيا مذاكره و همكاري داشته باشيم.

حداد عادل ادامه داد: روسيه در ماههاي اخير اظهار تمايل كرده كه نقش فعالتري در زمينه همكاري هسته اي با جمهوري اسلامي ايران ايفا نمايد و ما از اين گرايش استقبال كرده ايم و اميدواري كه اين روند به نتيجه خوبي در زمينه ايجاد اعتماد و دستيابي به حقوق ايران منتهي شود.

وي افزود: ايران به وظايف خود در زمينه اعتماد سازي در دنيا عمل كرده است اما موضوع انرژي هسته اي يك بهانه اي از سوي آمريكا براي تداوم مخالفت خود با ما ست و اگر اين موضوع نيز نباشد مسئله ديگري را در دستور كار خود قرار مي دهند.

وي بار ديگر در عين حال به اروپاييها توصيه كرد از اين سياست خصمانه واشنگتن پيروي نكند.

خبرنگاري از حداد عادل سوال كرد با توجه به آنكه مجتمع ويژه مبارزه با جرائم اقتصادي اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام كرده و مي كند آيا ارائه طرح الزام قوه قضاييه به انتشار اسامي مفسدان اقتصادي ضرورت دارد كه وي پاسخ داد: طرح نمايندگان ملت در واقع براي تقويت همين روند است.

حداد عادل افزود: هيچ كس با اين كه اسامي آن دسته از محكوماني كه حكم قطعي آنان در دادگاه صادر شده است اعلام شود مخالف نيست و همه در اين نظر اجماع دارند كه جامعه بداند فساد اقتصادي در كشور هزينه دارد.

وي با اشاره به اينكه در جلسه علني امروز مجلس يك فوريت طرح مذكور مطرح گرديد گفت: جزييات اين طرح در كميسيون و صحن علني بررسي مي شود و اگر نياز به اصلاح داشته باشد اصلاحات آن انجام مي شود تا انشا الله اين روند به صورت قانون در كشور نهادينه شود.

خبرنگاري از حداد عادل سوال كرد: آيا با اينكه برخي افراد مي گويند در اعلام اسامي مفسدان اقتصادي تبعيض وجود دارد موافق هستيد كه وي پاسخ داد: احتمالا كساني كه به اين روند اعتراض دارند اسامي ديگري را در نزد خود دارند كه تصور مي كنند آنها مفسد اقتصادي هستند؛ ما به آنها توصيه مي كنيم اطلاعات خود و اسامي مد نظرشان را در اختيار دستگاه قضايي قرار دهند.