70 درصداعضاي تيم ملي بايكديگر مبارزه مي كنند/ هجدهم بهمن به فرانسه مي رويم

مجيد افلاكي مربي تيم تكواندو دانشگاه آزاد ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" گفت: روزجمعه علاقمندان به تكواندو يك مبارزه جذاب و ديدني تكواندو ايران را از سوي دو تيم شاهد خواهند بود. دو تيمي كه نزديك به 70 درصد اعضاي تيم ملي را در اختيار دارند.

وي درمورد تيم پرسپوليس گفت: پرسپوليس از بهترين هاي ليگ است، تيمي با نيروهاي طراز اول و يك مربي با تجربه و خوب به نام مغانلو كه كارخود را خوب بلد است.

مربي دانشگاه آزاد درمورد آمادگي تيم خود گفت: ما درطول روزهاي گذشته تمرينات بسيارخوبي را پشت سرگذاشته ايم، بچه ها زحمت كشيده اند تا به آمادگي لازم دست پيدا كنند. اميدوارم روزجمعه مزد زحمات خود را به خوبي بگيريم.

مربي تيم ملي تكواندودرمورد سفرتيم ملي به فرانسه گفت: قراراست روزهجدهم بهمن ماه به اين كشورسفر كنيم تا يك اردوي 10 روزه را با اعضاي تيم ملي فرانسه داشته باشيم. بعد ازمسابقات انتخابي تيم ملي يك هفته اردوي تيم ملي خواهيم داشت تا با آمادگي لازم دست پيدا كرده و سپس به فرانسه سفر كنيم . مجيد افلاكي درپايان ازپيش بيني نتيجه بازي خودداري كرد و تنها گفت بازي سختي درپيش داريم.