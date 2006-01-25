اولين بخشنامه پاپي امروز منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، بخشنامه پاپي سندي است كه به عنوان يك پيام معنوي به اسقفهاي سراسر دنيا ارسال مي شود و طي آن موضعگيري پاپ بنديكت شانزدهم به عنوان رهبر معنوي 2/1 ميليارد كاتوليك مشخص مي شود.

متأله هاي هاي سراسر دنيا اين متن را براي يافتن اشاراتي از جهت هاي آينده كليسا تحت رهبري بنديكت شانزدهم مورد بررسي قرار مي دهند.

پاپ 78 ساله آلماني هفته گذشته در ديدار عمومي روزهاي چهارشنبه خود با زائران ميدان سنت پيتر درباره علت تأخير اولين بخشنامه پاپي كه عالي مرتبه ترين نوشته پاپ محسوب مي شود اظهار داشت اين امر به علت مشكلات ترجمه صورت گرفته است.

بخشنامه پاپي به زبان آلماني نوشته شده و به زبان لاتين كه زبان رسمي واتيكان است، زبان انگليسي، فرانسه، ايتاليايي، پرتغالي ترجمه شده و امروز در ساعت 11 به وقت گرينويج منتشر مي شود.

از زمانهاي بسيار دور و روزهاي نخستين تأسيس كليساي كاتوليك، تمام پاپها چنين نامه هايي را با عنوان هدايت كليسا در مورد موضوعات تعليمي، اخلاقي واصولي صادر كرده اند.

ژان پل دوم در طول 27 سال دوران پاپي خود 14 بخشنامه نوشته است كه چندين بخشنامه در ميان آنها به حقوق كارگران و رابطه ميان ابرقدرتها در طول جنگ سرد پرداخته اند؛ اولين بخشنامه پاپ فقيد تنها پنج ماه پس از انتخاب وي به عنوان پاپ صادر شد.

اولين بخشنامه بنديكت با عنوان خداوند عشق است منتشر مي شود كه پاپ طي آن به بررسي رابطه ميان عشق زميني و عشق الهي پرداخته است.