تروئيكاي نم از تحقيقات هسته اي ايران حمايت مي كند/ جامعه بين الملل از ارجاع موضوع هسته اي به شوراي امنيت آسيب مي بيند// وزراي امور خارجه غير متعهدها به تهران مي آيند

مهدي مصطفوي در بدو ورود به تهران در گفت وگو با خبرنگار "مهر" گفت : با توجه به روابط نزديك ايران با اعضاي كشور هاي غيرمتعهد و اهميت اين اين جنبش، اين سفر در آستانه نشست شوراي حكام بين المللي انرژي اتمي و با هدف تشريح اهداف و برنامه هاي استفاده صلح آميز جمهوري اسلامي ايران از انرژي هسته اي انجام شد.

وي با اشاره به گفت وگوهايش با مقامات مختلف دو كشور آفريقاي جنوبي و مالزي به ويژه در مسائل هسته اي گفت : در اين گفت وگوها با توجه به تهديدات آمريكا و سه كشور اروپايي به ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت تشريح كرديم كه چگونه رفتن موضوع به شوراي امنيت باعث پيچيده شدن موضوع و ايجاد بحراني مصنوعي خواهد شد كه جامعه بين المللي از آن آسيب خواهد ديد.



قائم مقام وزير امور خارجه همچنين با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر قطع همكاري هاي داوطلبانه ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي از جمله اجراي پروتكل الحاقي در صورت ارجاع موضوع به شوراي امنيت افزود: در اين گفت وگوها ضمن توضيح در خصوص اين قانون رسمي كشور، گفتيم كه خروج موضوع ايران از چارچوب آژانس دستاورد خوبي براي اين نهاد بين المللي نخواهد بود و زمينه را براي اعمال زور كشورهايي كه مانع برخورداري كشورهاي ديگر از حقوق مسلم خود در بهره گيري از علوم و فنون جديد هستند، فراهم خواهد كرد.



وي همچنين از حمايت مقامات دو كشور آفريقاي جنوبي و مالزي از مواضع جمهوري اسلامي ايران در مسائل هسته اي خبر داد و گفت: اين دو عضو تروئيكاي نم اعلام كردند كه ايران بايد بتواند در چارچوب مقررات، تحقيقات هسته اي خود را انجام دهد و بررسي هرگونه مسائل هسته اي حتما بايد در چارچوب آژانس صورت گيرد .





تروئيكاي نم در آينده اي نزديك در خصوص مواضع اين گروه در اجلاس آتي شوراي حكام موضع گيري خواهد كرد

به گفته مصطفوي، تروئيكاي نم در آينده اي نزديك در خصوص مواضع اين گروه در اجلاس آتي شوراي حكام موضع گيري خواهد كرد .



وي ابراز اميدواري كرد گروه نم با توجه به رسالت تاريخي خود توقع مردم كشورهاي عضو را كه خواهان اجراي قوانين و حقوق بين المللي از جمله ان پي تي هستند، برآورده سازد .



مصطفوي با اشاره به نشست فرداي (پنجشنبه) تروئيكاي نم متشكل از آفريقاي جنوبي ، مالزي و كوبا در آفريقاي جنوبي اعلام كرد : علي رغم محدوديت در دستور جلسه اين نشست احتمال طرح موضوع هسته اي ايران در آن وجود دارد.



وي همچنين از سفر دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در آينده اي نزديك به مالزي خبر داد و هماهنگي هاي مربوط به اين سفر را از محورهاي مذاكرات خود در مالزي برشمرد .



قائم مقام وزير امور خارجه همچنين از ديپلماسي فعال وزارت امور خارجه در آستانه نشست شوراي حكام خبر داد و گفت : وزارت امور خارجه براي تشريح مواضع هسته اي جمهوري اسلامي ايران با تمام توان تلاش مي كند و براي رفع همه ابهامات در ارتباط موثر با كشورها ست .



وي در پايان به سفر تعدادي ازوزراي امور خارجه در روزهاي آينده به تهران اشاره و ابراز اميدواري كرد كه اين ديپلماسي فعال بتواند از بحران مصنوعي كه كشورهاي غربي سعي در ايجاد آن دارند، جلوگيري كند.