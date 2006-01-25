بهار آغاز دوباره گفتگوهاي اروپا با تركيه

به گزارش خبرگزاري مهر،" اولي رن"كميسر گسترش اتحاديه اروپا در گفتگو با روزنامه اتريشي استاندارد اظهار داشت: اتحاديه اروپا در زمان رياست دوره اي اتريش بر اين اتحاديه بحث عضويت تركيه را بار ديگر به بحث مي گذارد .

وي با بيان اين مطلب كه اتحاديه اروپا همچنان به بررسي هاي خود براي كسب اطلاع ازاوضاع حاكم بر تركيه ادامه مي دهد، تصريح كرد: اعضاي اتحاديه اروپا در موضعگيري هاي جديد خود در قبال پيوستن تركيه بار ديگر بر پيشبرد روند اصلاحات اجتماعي و قضايي در اين كشور تاكيد كردند.

" رن " افزود: دليلي براي تعويق انجام مذاكرات براي عضويت تركيه وجود ندارد .

كميسر گسترش اتحاديه اروپايي در ادامه گفت: اتحاديه اروپا با سر فصل قراردادن مسائلي مانند فرهنگ و آموزش مي تواند آغازگر گفتگوها باشد .

"رن" اظهار داشت: نمي توان اروپا را مرز بندي كرده و آن را به تعداد محدودي كشور تقسيم كرد .

چندي پيش "عبدالله گل" در گفتگو با شبكه خبري ان تي وي تركيه NTV گفت: "ما پيش بيني مي كنيم كه مذاكرات حقيقي در اولين ماههاي سال 2006، زماني كه اتريش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده گيرد، آغاز شود.



گل، نگراني هايي در زمينه مخالفت دولت و مردم اتريش(از اول ژانويه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده گرفت)، با عضويت تركيه در اين اتحاديه را كم اهميت خواند و افزود: " ما انتظار چنين چيزي را نداريم و كشورهايي كه رياست اتحاديه اروپا را بر عهده مي گيرند، مي توانند مخالف يا مدافع حقوق ديگران باشند ".



وي خطرنشان كرد كه پيوستن تركيه به اين اتحاديه به نفع همه به ويژه اتريش است .