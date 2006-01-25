فرانسه و انگليس بايد براي اثبات حسن نيت سلاح هاي هسته اي خود را نابود كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، بولتن پژوهشي دانشمندان اتمي در تحليل خود با عنوان " زمان براي حسن تفاهم هسته اي " به سخنان توني بلر نخست وزير انگليس و ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه اشاره كرد و نوشت: اينكه كره شمالي به توسعه برنامه سلاحهاي هسته اي خود ادامه دهد ، غير قابل قبول است" و شيراك هم اعلام كرد كه "ايران بايد براي هميشه از همه اهداف نظامي براي فعاليت هسته اي خود دست بردارد."

" لورنا آرنولد" و " اندرو براون" نويسندگان اين بولتن خاطر نشان مي كنند كه اين دو نگران توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي هستند و هر دو مي دانند كه به عنوان كشورهاي هسته اي تحت ماده 6 قانون منع گسترش سلاحهاي هسته اي ( ان. پي تي) متعهد هستند تا تلاش هايي براي اثبات حسن نيت خود در حذف سلاحهاي هسته اي انجام دهند . آنچه كه بلر و شيراك ممكن است نفهمند اين است كه ماده 7 ان. پي تي مختصرا به آنها فرصت دو برابري را پيشنهاد مي كند تا با ايجاد يك فرايند همكاري براي خلع سلاح هسته اي نمونه اي براي كشورهاي ديگر باشند.

به گزارش مهر ، نويسندگان اين مقاله اذعان مي دارند كه پس از جنگ جهاني دوم ، دولت انگليس به طور مخفيانه به ايجاد برنامه سلاحهاي اتمي اقدام كرد. انگليس به بمب هسته اي نه به عنوان يك عامل بازدارنده بلكه به عنوان ابزاري براي جلوگيري از انحصار هسته اي آمريكا و براي حفظ موقعيت خود نگاه مي كرد. فرانسه مسير پيچيده اي را در پيش گرفت.دولت فرانسه به سازمان ملل تازه تشكيل شده در سال 1946 گفت كه هيچ تمايلي براي دستيابي به بمب ندارد؛ يك دهه بعد شارل دوگل رئيس جمهور وقت فرانسه تصميم گرفت تا پلوتونيوم را توليد كند و سلاح هاي هسته اي بسازد.

به گزارش بولتن دانشمندان اتمي ، عليرغم كاهش جزئي سلاح هاي هسته اي طي دهه گذشته فرانسه هنوز داراي بيش از 300 سلاح هسته اي است در حاليكه برآورد مي شود اين رقم براي انگليس 200 سلاح باشد.

به عقيده لورنا و براون ، نه انگليس و نه فرانسه با هيچ دشمني كه آنها را تهديد كند روبرو نيستند. بنابراين بايد با توافق بر يك خلع سلاح هسته اي دو جانبه نمونه مهمي براي جهان شوند. آنها مي توانند تحت ماده 7 قانون ان. پي تي اين اقدام را انجام دهند .

به گزارش مهر اين قانون مي گويد:" هيچ مسئله اي دران پي تي بر حقوق هيچيك از دولت ها براي انعقاد قراردادهاي منطقه اي در جهت اطمينان از عدم وجود كلي سلاحهاي هسته اي در قلمرو آنها تاثير نمي گذارد."

نويسندگان مي افزايند: يك چنين همكاري ممكن است كه ان. پي .تي را از نابودي نجات دهد.

بولتن دانشمندان اتمي در پايان آورده است كه اگر فرانسه و انگليس نتوانند چنين قراردادي را منعقد كنند -در حاليكه هر دو اعضاي ناتو هستند و با هيچ تهديد قريب الوقوعي مواجه نيستند- علت آن مخالفت مردم انگليس يا فرانسه ( يا از همسايگان آنها در اروپا) نيست.

انگليس و فرانسه نمونه كشورهايي هستند كه در اصل سلاح هاي هسته اي را به طور مخفيانه توسعه داده اند و رهبران سياسي آنها همچنين بر سلاحهاي خود در جهت نشان دادن اعتبار ملي خود تكيه خواهند كرد.

تهديد هسته اي در اروپا آغاز شد و مي تواند در آنجا هم دگرگون شود.

به گزارش " مهر" ، سايت اينترنتي دانشمندان اتمي اين مقاله را در سال 2005 منتشر كرده بود ، اما با توجه به تهديدات هسته اي فرانسه از زبان شيراك رئيس جمهوري اين كشور، بار ديگر منتشر ساخت تا به عقيده ناظران سياسي دوگانگي رفتار و گفتار اروپاييان را در خصوص مسائل جهان يك بار ديگر ياد آور شود.