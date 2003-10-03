جلال مقامي: ديدار با مردم تنها بهانه اي براي ارايه هنر دوبله به صورت زنده است

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به اصفهان، جلال مقامي دوبلر نام آشناي سينما و تلويزيون كشورمان در نخستين مراسم آيين معرفي صداپيشگان با بيان اين مطلب تصريح كرد: عشق به مردم و علاقه به سينماي كشورمان، دشواري هاي دوبله همزمان فيلم ها را براي ما هموار مي كند.

وي افزود: ديدار با مردم تنها بهانه اي براي ارايه هنر دوبله به صورت زنده در چنين جشنواره اي است.

اين مراسم كه در نخستين جلسه دوبله همزمان فيلم « محمد (ص) آخرين فرستاده خدا» در سينما قدس اصفهان برگزار شد، با استقبال مخاطبين فيلم هاي بخش مسابقه بين الملل هجدهيمن جشنواره بين المللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان اصفهان مواجه شد. گرچه اين استقبال در نخستين روز چندان اميدوار كننده نبود.

جلال مقامي در ادامه سخنان خود با اشاره به خاطره اي از اولين اجراي دوبله زنده فيلم هاي خارجي در جشنواره فيلم فجر، بروز اشكالات و نقص فني را از اتفاقات ناگزير اجراي برنامه هاي زنده خواند و پيشاپيش از حاضرين در سالن عذر خواست.

در اين برنامه خانم ها شعشعاني با 35 سال سابقه و رزيتا يار احمدي با 16 سال سابقه دوبله، جلال مقامي را همراهي كردند.

اجراي تيپ ها و شخصيت پردازي هاي متفاوت بوسيله يك دوبلر، به طور همزمان كاري دشوار است كه اين گروه با تجربه، به خوبي آن را اجرا كردند.

تمامي فيلم هاي بخش بين الملل جشنواره امسال به صورت دوبله همزمان به مخاطبين علاقمند آثار خارجي عرضه مي شود. همچنين آيين معرفي صداپيشگان از جمله بخش هاي جنبي جشنواره است كه در جهت آشنايي علاقمندان با صاحبان صدا و چگونگي انجام كار آنها برگزار مي شود.

هجدهمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان اصفهان تا 16 مهر در 5 سالن سينماي شهر اصفهان ادامه دارد.