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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۱۹

امين حيايي در گفت وگو با مهر :

نقشم در "سنگ ، كاغذ، قيچي" زاويه جديدي در كارم محسوب مي شود

نقشم در "سنگ ، كاغذ، قيچي" زاويه جديدي در كارم محسوب مي شود

امين حيايي گفت : نقشي كه در فيلم "سنگ ، كاغذ ، قيچي" به كارگرداني سعيد سهيلي دارم، زاويه جديدي در كار بازيگري ام محسوب مي شود.

"امين حيايي" بازيگر فيلمهاي "ستاره ها ، شارلاتان" در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر"، با بيان اين مطلب افزود : در حال حاضر مشغول بازي در فيلم جديد سعيد سهيلي هستم كه 15 درصد كار به فيلمبرداري اقاي زرين دست به اتمام رسيده است.

وي درخصوص اين فيلم افزود : سنگ ، كاغذ، قيچي مضمون جنگي ندارد و به دور از آثار قبلي سعيد سهيلي است و بنظرم يك نوع جديدي  از كارهاي ايشان است.

حيايي درباره دلايل قبول ايفاي نقش در اين فيلم افزود: نقش اصلي فيلم را بر عهده دارم كه از نقش و فيلمنامه بسيار راضي هستم چرا كه بنظرم موقعيت هاي جالبي اين نقش دارد كه تا به حال بازي نكرده ام.

وي افزود: اين نقش داراي يكسري خشونت ها است كه در فيلمهايي كه بازي كرده ام آن را تجربه نكرده بودم و فرصت جديدي برايم اين نقش ايجاد كرده است.

حيايي در خصوص تاثيرات جشنواره بر كار بازيگريش اظهارداشت: وقتي نكته بيني هاي اهالي رسانه ها را دركارم مي بينم سعي مي كنم نسبت به كار دقيق تر شوم و با ديد بهترو نكته سنجي بيشتري به كارم بپردازم .

کد مطلب 282284

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