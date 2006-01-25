نشست وزراي خارجه اعضاي دائم شوراي امنيت و آلمان درباره ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه نيويورك تايمز، ديپلمات ها اعلام كردند اين ديدار به انگليس و چين و فرانسه و روسيه و آمريكا و آلمان آخرين فرصت را ارائه مي دهد تا پيش از برگزاري جلسه فوري شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي موضعي مشترك در زمينه برنامه هاي هسته اي ايران اتخاذ كنند.

آمريكا و متحدان اروپايي آن مي خواهند ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهند، اما چين و روسيه در اين زمينه احتياط مي كنند.

در ادامه گزارش نيويورك تايمز آمده است : منابع رسمي آژانس بين المللي انرژي اتمي روز سه شنبه به تهران آمدند تا آخرين فرصت را براي همكاري كامل با آژانس در زمينه مسائل هسته اي به اين كشور ارائه دهند.

منابع رسمي آژانس گفتند اولي هاينونن معاون پادمان هاي آژانس در مورد دسترسي به يك سايت سابق هسته اي تهران، اطلاعات در زمينه ارتباط ايران با شبكه قاچاق هسته اي و اطلاعات درباره كارهاي احتمالي بر روي تسليحات هسته اي فشار خواهد آورد.

انگليس و فرانسه و آلمان كه به نمايندگي ازاتحاديه اروپا با ايران گفتگو كردند، در پي آنكه ايران فعاليت هاي هسته اي خود را از سر گرفت، گفتگوهاي خود را با اين كشور قطع كردند.