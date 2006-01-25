65 درصد ازدواجهاي تحميلي منجر به طلاق مي شود

دكتر مجيد ابهري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: ازدواج تحميلي به واسطه اصرار والدين و اطرافيان ، قيود اخلاقي و سنتي گذشته و همچنين طايفه اي (خون بس) صورت مي گيرد كه اين موضوع در شهرستانها بيشتر است اما در تهران هم اكنون نمونه هاي زيادي از ازدواجهاي تحميلي مشاهده مي شود.

وي خاطر نشان كرد: در صد بالايي از اين نوع ازدواجهاي نسنجيده و همچنين روابطي كه بر اساس موارد غير قابل پيش بيني مانند مشاهده يكي از اعضاي خانواده دختر يا پسر ، انجام شده و بر اساس آن دختر و پسر براي حفظ آبروي خود مجبور به ازدواج مي شوند ، منجر به طلاق و جدايي مي شود.

اين روانشناس و استاد دانشگاه تاكيد كرد: پس از گذشت 6 ماه از آغاز زندگي مشترك كم كم واقعيتهاي زندگي كه عمدتا مسايل مالي و رفتاري هستند علني شده و خود را نشان مي دهند و در اين شرايط با توجه به اينكه ازدواجهاي تحميلي بدون پيش بيني اصول منطقي زندگي زناشويي شكل گرفته زياد دوام نياورده و مشكلات بسياري آغاز خواهد شد.

ابهري گفت: متاسفانه در اينگونه ازدواجها زوجين پس از گذشت 3 سال از زندگي براي برطرف شدن مشكلات شان طبق يك باور سنتي صاحب فرزند مي شوند كه اين امر نه تنها باعث كاسته شدن مشكلات نمي شود ، بلكه زندگي يك كودك را نيز به خطر مي اندازند.