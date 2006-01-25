مجوز فعاليت شركت هاي پيمانكار متخلف لغو مي شود/طرح طبقه بندي مشاغل در 10 استان به صورت آزمايشي اجرا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، ابراهيم نظري در گفت و گوي مطبوعاتي خود با خبرنگاران با بيان اينكه سالانه حدود 900 هزار شغل جديد ايجاد خواهد شد افزود: با تمهيدات كه دولت صورت داده و كمك هايي كه كار آفرينان خواهند كرد؛ اميدواريم اين برنامه مهم تحقق پيدا كند.

وي درادامه به اولويت بنگاههاي توليدي ، توسعه بنگاههاي كوچك زود بازده و صنايع تبديلي كشاورزي اشاره كرد و گفت: جهت تثبيت اشغال در كشور اين بنگاه ها در اولويت اول قرار خواهند گرفت.

وي ادامه داد: ما اميدواريم كه با تثبيت شغل موجود همواره با برنامه ها بتوانيم به كنترل نرخ بيكاري كه حدود 5/12 درصد است دست پيدا كنيم و در پايان برنامه نرخ بيكاري را 4/8 درصد تقليل دهيم.

وي از تعهد وزارت كشاورزي جهت ايجاد اشغال در كشور خبر داد و ا فزود: وزارت جهاد كشاورزي متعهد شده است 1740 هزار شغل ايجاد كند و از تعداد مشاغلي كه قرار است در طول برنامه ايجاد شود حدود 2420 هزار شغل جزو تعهدات وزارت معاون است.

وي ادامه داد: تسهيلات پيش بيني شده براي ايجاد شغل دو بخش كشاورزي 17 ميليون تومان صنعت 25 ميليون و تعاون 14 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

وي افزود: بر حسب سند اشغال در استانها با مديريت محترم استان ها پيگيري لازم خواهد و سهميه اي كه براي استانها مشخص شده است، عملياتي خواهد شد.

وي با بيان اينكه بانكها متعهد شده اند كه امكانات تسهيلات را به طور مستقيم در صنايع كوچك ارائه دهند افزود: ارائه تسهيلات اعطايي بانكهاي در سال جاري 20 درصد است، سال آينده 35 درصد و از سال 86 به بعد 50 درصد تسهيلات مربوطه افزايش خواهد يافت.

وي ادامه داد: بانكها موظف هستند تسهيلات مربوطه ظرف 46 روز ارائه دهند. وي به آموزشهاي لازم نيروي هايي مورد نياز بنگاه هاي توليدي تاكيد كرد و گفت: از برنامه هايي كه دولت با جديت دنبال مي كند آموزشهاي لازم نيروهاي مورد نيازي بنگاههاي توليدي قبل از وارد شدن به عرصه كار است.

جلالي در ادامه به هدفمند شدن تعرفه هاي وارداتي در كشور اشاره كرد و افزود: در راستاي افزايش بهره وري ، مواد اوليه اي كه وارد كشور مي شود بايد در جهت پايداري اشتغال و پايداري بنگاه هاي توليدي باشد.

جلالي ادامه داد: تا پايان سال كنترل دقيقي روي قاچاق كالا صورت خواهد گرفت.

وي به غير استاندارد بودن كالاهاي چين و كره در بازار داخلي اشاره كرد و گفت: به همين منظور كنترل مرزها براي مقابله با قاچاق بايد در دستور كار قرار گيرد.

جلالي يكي از مسائل مهم تعديل كننده اشتغال را وجود 800 هزار اتباع خارجي غير مجاز در كشور عنوان كرد و گفت: ما در حال حاضر حدود 800 هزار اتباع خارجي غير مجاز داريم كه فرصتهاي شغلي كارگران را تهديد مي كند، بنابراين مقامات قضايي جهت مبارزه با اين معضل بايد به صورت جدي وارد عرصه شوند.

وي در ادامه افزود: براساس تمهيداتي كه در طي 3 ماه اخير اتخاذ گرديده، مقرر شده براي كنترل حقوق و مزاياي متعلقه كارگران، شكايت كارگران از پيمانكاران رسيدگي شود.

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي تصريح كرد: در صورتي كه نتيجه شكايات از تخلف شركت هاي پيمانكار حكايت داشته باشد، پروانه فعاليت آنها لغو خواهد شد.

وي به اولويت بندي هزينه هاي جاري در سال 85 اشاره كرد و گفت: اولويت اول هزينه هاي جاري مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان است.

جلالي با بيان اينكه در راستاي كاهش تصدي گري دولت طرح طبقه بندي مشاغل در دستور كار قرار خواهد گرفت افزود: طرح طبقه بندي مشاغل يك كار تخصصي است و به منظور جلوگيري از تجمع مشاغل تهران در 8 و يا 10 استان به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد.