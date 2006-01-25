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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۰۶

دبير ستاد فناوري نانو :

شبكه آزمايشگاه هاي كشور بر اساس بخشنامه و حمايت دولت تشكيل شده است

كار تيمي در ايران به شرطي قابل انجام است كه تعريف درستي از نقش ها و طراحي خوبي از روش ها، الگوها و نرم افزارها داشته باشيم. تنها در اين صورت است كه مي توانيم همكاري بوجود آمده در قالب شبكه آزمايشگاه هاي كشور را عملياتي كنيم.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مهندس "سجادي" در دومين گردهمايي شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو با تاكيد بر لزوم كارهاي گروهي در توسعه كشور ادامه داد: پول و بخش نامه هاي دولتي در ايران ازعوامل مهم همكاري افراد بوده است. شبكه آزمايشگاه هاي كشور با اقنا، همدلي و همفكري و بر اساس بخشنامه هاي دولتي و بودجه صورت گرفته است.

وي در اين خصوص افزود: امروز با همدلي و برنامه ريزي و بدون بهره گيري از بخش نامه هاي دولتي و منابع مالي خاص و بدون اينكه اجباري براي اعضا باشد شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو تشكيل شده است.

"دبير ستاد فناوري نانو" به اين شعار كشورهاي توسعه يافته كه "شبكه اي كار مي كنيم يا اصلا كاري انجام نمي دهيم" اشاره كرد و خاطر نشان نمود: در فرهنگ ما نيز چنين رويكردي وجود داشته و بركت الهي در "جماعت و شبكه سازي" است كه نصيب و همراه افراد مي شود و يك انرژي در همه اعضا ايجاد مي كند كه مايه پيشرفت فزاينده است.

کد مطلب 282294

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