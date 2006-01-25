ايران تبديل به قبرستان تجهيزات شده است / ارزش ارزي تجهيزات آزمايشگاهي نانو در ايران 50 ميليون دلار است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "علي بيت اللهي" صبح امروز در دومين گردهمايي شبكه آزمايشگاهي ستاد فناوري نانو افزود: شبكه آزمايشگاهي، موتور توسعه كشور است. رويكرد اصلي ما نيز مبتني بر استفاده بهينه از تجهيزات آزمايشگاهي است. تاكنون به تجهيزات آزمايشگاهي نگرشي محدود وجود داشته و آن نگرش نيز صرفا در پي خريد تجهيزات بوده است.

مسئول شبكه آزمايشگاهي ستاد فناوري نانو از قطب بندي آزمايشگاه ها خبر داد و افزود: بايد در يك قطب بندي خاص به رده بندي آزمايشگاه ها پرداخته شود كه در اين راستا به جمع آوري اطلاعات و ارزيابي 70 آزمايشگاه پرداخته شده است. در نتيجه آن 34 آزمايشگاه براي راه اندازي شبكه در سال گذشته انتخاب شد. در سال جاري نيز از 20 آزمايشگاه متقاضي عضويت 4 مورد به شبكه وارد شدند.

وي اضافه كرد: تقسيم بندي جغرافيايي آزمايشگاه ها موجب مي شود تمركز فعاليت ها به استان هاي بزرگ محدود نشود و بتوان از كل توان مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتي كشور استفاده كرد.

"بيت اللهي" در خصوص پراكندگي جغرافيايي اعضاي شبكه آزمايشگاهي ستاد فناوري نانو گفت: اكنون اعضاي شبكه از 9 استان و 10شهرستان كشور هستند و 40 درصد آزمايشگاه هاي در خارج از تهران واقع شده است.

مسئول شبكه آزمايشگاهي ستاد فناوري نانو گفت: بيش از 400 فعاليت تحقيقاتي، 180 پايان نامه كارشاسي ارشد و 50 پايان نامه دكتري در زمينه نانو در مراكز تحقيقاتي و دانشگاه هاي كشور آغاز شده است.

وي اضافه كرد: تا سال 2003 تنها 44 مقاله مرتبط با نانو در ISI نمايه شده است كه اين رقم در سال 2005 به 125 عدد رسيده و نشان مي دهد كه خروجي هاي علمي ما در اين زمينه تخصصي با رشد مواجه بوده است.

"بيت اللهي" افزود: ايران در حوزه فناوري نانو حائز رتبه 36 در دنيا و رتبه 2 در كشورهاي اسلامي است.