"جت لي" خانه به دوش مي شود



جت لي در نمايي از فيلم جديد " هو يوانجيا "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" پروژه جديد اين هنرپيشه " خانه به دوش " نام دارد وشاهد همكاري او با جيسون استاتم ، بازيگر فيلم " ترنسپورتر" است.

اين اثرنخستين تجربه فيليپ اتول درزمينه كارگرداني فيلمهاي سينمايي به شمارمي رود وشرح حال قاتلي را روايت مي كند كه موجبات شكل گيري يك جنگ خونين را درميان رقباي آسيايي اش فراهم مي كند.

جت لي دراين فيلم نقش قاتل را بازي مي كند واستاتم نيز درنقش مامور اف بي آي ظاهر مي شود.

شنيده ها حاكي ازاين است كه كارگردان تصميم دارد ازصحنه هاي اكشن بسياري دراين اثراستفاده كند ازهمين رو شاهد اجراي هنرهاي رزمي توسط جت لي خواهيم بود. اگراين اثربا كاميابي مواجه شود بي ترديد قسمت هاي بعدي آن ساخته وروانه سالنهاي سينما مي شود.