نظر دادكان در مورد برانكو قابل احترام است

بهرام افشارزاده دبير كل كميته ملي المپيك در گفت و گو باخبرنگار " مهر " افزود: برانكو ازمربيان خوب و با دانش فوتبال امروز است كه مي تواند كمكهاي فراواني به فوتبال ما كند و كاستي هاي موجود را كاهش دهد.

وي افزود: جا دارد از زحمات دكتر دادكان كه در اين مدت با بررسي همه جانبه امور نسبت به جذب مجدد برانكو اقدام كردند تشكر كنم. به عقيده من دادكان فرد تحصيلكرده ، آگاه به امور و به طور كلي به فوتبال از تمام ابعادش اشراف دارد و انتخاب او براي ما قابل احترام بوده و ما هركاري از دستمان بر بيايد در راه پيشبرد اهداف اوانجام خواهيم داد.

افشارزاده افزود: ما ازايشان انتظار داريم كه با توجه به تدبير و آگاهي كه دارد زمينه حضور فوتبال ما را درالمپيك نيز فراهم آورد تا در اين عرصه نيز بتوانيم موفقيتهاي در خور توجهي را كسب كنيم.

افشارزاده در پايان گفت : به نظر من بايد به ساير رشته هاي ورزشي نيز توجه كرد و اجازه داد فوتبال هم مثل بقيه روال خود را داشته باشد. بررسي عملكرد تيمهاي وزنه برداري ، تكواندو ، جودو و ... نيز جاي حرف و حديث فراوان دارد و نياز است كه اين رشته ها نيز مورد توجه ارباب جرايد قرار گيرد.