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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۴:۳۲

بهرام افشارزاده دبير كل كميته ملي المپيك در گفت و گو با " مهر " :

نظر دادكان در مورد برانكو قابل احترام است

نظر دادكان در مورد برانكو قابل احترام است

كميته ملي المپيك از آمدن برانكو به عنوان سرمربي تيم ملي حمايت مي كند.

بهرام افشارزاده دبير كل كميته ملي المپيك در گفت و گو باخبرنگار " مهر " افزود: برانكو ازمربيان خوب و با دانش فوتبال امروز است كه مي تواند كمكهاي فراواني به فوتبال ما كند و كاستي هاي موجود را كاهش دهد.

وي افزود: جا دارد از زحمات دكتر دادكان كه در اين مدت با بررسي همه جانبه امور نسبت به جذب مجدد برانكو اقدام كردند تشكر كنم. به عقيده من دادكان فرد تحصيلكرده ، آگاه به امور و به طور كلي به فوتبال از تمام ابعادش اشراف دارد و انتخاب او براي ما قابل احترام بوده و ما هركاري از دستمان بر بيايد در راه پيشبرد اهداف اوانجام خواهيم داد.

افشارزاده افزود: ما ازايشان انتظار داريم كه با توجه به تدبير و آگاهي كه دارد زمينه حضور فوتبال ما را درالمپيك نيز فراهم آورد تا در اين عرصه نيز بتوانيم موفقيتهاي در خور توجهي را كسب كنيم.

افشارزاده در پايان گفت : به نظر من بايد به ساير رشته هاي ورزشي نيز توجه كرد و اجازه داد فوتبال هم مثل بقيه روال خود را داشته باشد. بررسي عملكرد تيمهاي وزنه برداري ، تكواندو ، جودو و ... نيز جاي حرف و حديث فراوان دارد و نياز است كه اين رشته ها نيز مورد توجه ارباب جرايد قرار گيرد.

کد مطلب 28231

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