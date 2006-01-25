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محمد رضا پهلوان دبيركل فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : فدراسيون فوتبال با وجود شرايط سياسي كه عليه كشورمان وجود دارد تلاش مضاعفي را در اين زمينه آغاز كرده و خوشبختانه به موافقت هايي نيز در اين خصوص دست يافته كه به محض نهايي شدن اين مذاكرات نام حريفان تداركاتي تيم ملي را اعلام خواهيم كرد .
دبيركل فدراسيون فوتبال درخصوص اينكه آيا نگران بازيهاي تداركاتي مناسب براي تيم ملي نيستيد گفت : به هيچ وجه جاي نگراني وجود ندارد چرا كه زمان كافي براي انجام بازيهاي تداركاتي مناسب براي تيم ملي وجود دارد و اطمينان مي دهم تا قبل از جام جهاني تيم ملي حداقل 4 تا 5 بازي تداركاتي ايده آل را برگزار كند كه نوع و كيفيت اين حريفان بستگي به نظرو صلاحديد كادر فني تيم ملي دارد .
دبيركل فدراسيون فوتبال در گفت و گو با "مهر" :
نگران بازيهاي تداركاتي تيم ملي نيستيم / تا قبل از جام جهاني حداقل 4 ديدار تداركاتي برگزار خواهيم كرد
با وجود كارشكني ها و اعمال فشارهاي سياسي عليه كشورمان ، فدراسيون فوتبال در حال مذاكره با چند كشور اروپايي براي انجام ديدارهاي تداركاتي با تيم ملي است .
کد مطلب 282318
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