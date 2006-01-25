واشنگتن و مسكو در زمينه بازيافت سوخت هسته اي همكاري مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" روزنامه مسكو تايمز نوشت: دو كشور با اين اقدام و برگرداندن اورانيوم بسيار غني شده از راكتورها شانس دسترسي تروريست ها به اين مواد را كاهش خواهند داد چرا كه تروريست ها براي ساخت يك ابزار هسته اي خام در حدود 12 كيلوگرم مواد نياز دارند .

روسيه اخيرا براي بازيافت اورانيوم بسيارغني شده كه به تاسيسات تحقيقاتي غير نظامي 17 كشور فرستاده مي شود، موافقت كلي خود را اعلام كرده است.

" لينتون بروكس " Linton Brooks رئيس امنيت ملي هسته اي آمريكا در ديدار دو روزه خوداز مسكوبه منظور مذاكره در زمينه برنامه هاي آمريكا در حمايت از امنيت هسته اي در روسيه ،با "سرگئي كرينكف "رئيس جديد آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه و مقامات آژانس كنترل امنيت هسته اي روسيه ديدار كرد.

اين در حالي است كه دبيران شوراي امنيت ملي ايران و روسيه نيز روز گذشته خواستار حل مسئله هسته اي ايران بااستفاده از ابرازهاي ديپلماتيك در چار چوب آژانس بين المللي انرژي اتمي شدند .

ايگور ايوانف و علي لاريجاني روز گذشته در مسكو درباره موضوع هسته اي ايران كه بخش مهمي از دستور كار اين نشست بود، بحث و گفتگو كردند .

بنابراين گزارش، مقامات اين شورا همچنين با بيان اين مطلب كه دو طرف خواستار حل موضوع هسته اي ايران با استفاده از ابرازهاي ديپلماتيك در آژانس بين المللي انرژي اتمي شدند، افزودند كه گفتگوها درباره اين موضوع همچنان ادامه خواهد داشت .

سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه روز دوشنبه ابراز اميدواري كرد كه تهران موضع هسته اي خود را نرمتر كند و مذاكرات هسته اي با اروپا را از سربگيرد .