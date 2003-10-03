38 فيلم در دومين روز از جشنواره بين المللي فيلم كودك و نوجوان اصفهان

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري "مهر" به اصفهان، در اين روز فيلم هايي از بخش مسابقه براي دومين بار به نمايش درآمدند. در بخش مسابقه بين الملل كه با فيلم « باز باران» ساخته علي وزيريان در سينما قدس آغاز شد، فيلم هاي «كارلسون روي بام» به كارگرداني ويتكه ايدسو از كشور نروژ، « شمال شرقي» ساخته باسيل فوگت از كشور سوييس، « مهسا» ساخته بيژن مير باقري از ايران، « محمد (ص) آخرين فرستاده خدا» به كارگرداني ريچارد ريچ از كشور آمريكا، « زمستان جيم» ساخته گان ياكوبسن از كشور سوئد، « داستان هاي بسته شده» ساخته كلاوس هرو توليد مشترك كشورهاي سوئد و فنلاند، « كله شق» و « ولگرد» ساخته كليپ مال از كشور انگلستان، « مونش خود آزار» ساخته جان رديلورورث از كشور آمريكا، « افسانه علمي» به كارگرداني دني دپرز از كشور بلژيك، به همراه 5 فيلم « لحظه»، « خانه سازي»، « آركاديا»، « برف در شنبه» و « به سوي خانه» از آثار ويديويي به نمايش در آمد.

6 فيلم « خورشيد مصر»، « فراري»، « باد گيسوانت را شانه خواهد زد»، « بهشت جاي ديگري است»، « باز باران»، « جوجه اردك من» در بخش مسابقه سينماي ايران به همراه « اختراعات و اكتشافات شگفت انگيز» ساخته مهين جواهريان، « مشترك مورد نظر در دسترس مي باشد» ساخته نيما تارخ و «غريبه و آشنا» به كارگرداني اسماعيل فلاح پور فيلم هاي ايراني به نمايش درآمده در اين روز را تشكيل مي دادند.

بخش ملي جنبي فيلم براي نوجوانان، روي پرده كودك و نوجوان، ويژه اوليا و مربيان، برگزيده فيلم هاي فجر بيست و يكم، نمايش هاي ويژه فيلم هاي متنوعي را براي مخاطبين خود در برنامه اكران داشتند.

امروز در مقايسه با روز پنجشنبه اولين روز برپايي جشنواره، فيلم ها با استقبال گرم تري مواجه شدند ولي همچنان فضايي پاييزي بر جشنواره حاكم است.