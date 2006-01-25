اميدوارم حمايت هاي مالي دولت ازسوي مجلس تكميل شود / فدراسيونها قدر افزايش بودجه ورزش را بدانند

دكتررضا قراخانلو رئيس كميته ملي المپيك در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار"مهر" با بيان اين مطلب افزود: خوشبختانه با توجه به حمايت دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بودجه تخصيصي به كميته ملي المپيك رشد اميدواركننده اي داشته و جا دارد ازتوجه ويژه رئيس جمهور و پيگيري هاي مهندس علي آبادي در اين زمينه تشكر و قدرداني كنم.

وي اضافه كرد : اميدوارم با توجهي كه همواره مجلس و كميته تربيت بدني به بخش ورزش داشتند حمايت هاي دولت توسط مجلس تكميل شود و بودجه 25 ميلياردي كه تاكنون براي كميته المپيك اختصاص يافته تا سقف مورد نظر 32 ميليارد افزايش يابد تا ورزش كشور دربازيهاي آسيايي دوحه قطرحضوري قدرتمند و شايسته داشته باشد.

وي با بيان اينكه فدراسيون ها بايد قدرتوجه و حمايت دولت و سازمان تربيت بدني را بدانند اظهار داشت : فدراسيون ها بايد بدانند كه اين ميزان بودجه به سختي به دست آمده و بايد نهايت بهره برداري از آن در جهت رشد و پيشرفت ورزش كشور و افتخار آفريني در ميادين بين المللي به كارگرفته شود.



قراخانلو درادامه درمورد تيم فوتبال اميد ايران گفت : درجلسه اي كه با مسئولان فدراسيون فوتبال و رنه سيموئز سرمربي برزيلي تيم اميد داشتم افق نگاه ايشان را بسيار اميدواركننده ديدم به ويژه اينكه وي نسبت به استعدادهاي جوانان ايراني بسيار خوش بين بود.

قراخانلو تصريح كرد: در اين جلسه افق برنامه هاي سيموئز المپيك 2012 بود كه بازيهاي مقدماتي المپيك پكن و آسيايي 2006 به عنوان اهداف كوتاه مدت وي در اين برنامه مورد توجه قرار گرفته بود. البته فدراسيون فوتبال هنوز در مورد اينكه چه تيمي در بازي هاي آسيايي شركت كند تصميم گيري نكرده ولي آنچه مشخص است فوتبال ايران در بازيهاي دوحه قطر براي كسب مدال با تيمي قدرتمند حضور خواهد يافت.

وي در مورد همكاري مجيد جلالي به عنوان ناظرتيم اميد اظهار داشت : جلالي يكي از بهترين و فهيم ترين مربيان حال حاضرفوتبال كشور است كه همواره عنصر دلسوزي را نيز در كنار ويژگيهاي بالاي فني و علمي خود داشته است. ايشان با وجود اينكه به تازگي مسئوليت تيم شهيد قندي را پذيرفته اند ولي اين زمينه وجود دارد تا به عنوان ناظرازتجارب ايشان استفاده كنيم و تيم اميد با تركيب فني مناسبي براي حضور در المپيك آماده شود.