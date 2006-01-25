تبعيضي بين تماشاگران شهرستاني و غير شهرستاني وجود ندارد / منتخب توليدات 84 از ميان اجراهاي پاييز است

وي در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر"، ضمن رد اين ادعا كه دبيرخانه بليتهاي نمايش هاي مطرح را در اختيار تماشاگران شهرستاني قرار نداده است و برخي تماشاگران شهرستاني بايد به صورت سرپايي از برخي نمايشها ديدن كنند، توضيح داد:" تمام بليتهاي دبيرخانه داراي اعتبار است و هيچ تفاوتي بين تماشاگران شهرستاني و غير شهرستاني ما وجود ندارد ."دبير بيست وچهارمين جشنواره تئاتر فجر گفت : " در جشنواره امسال هركه زودتر به سالن مراجعه كند، مي تواند با ارائه بليتي كه در اختيار دارد وارد سالن شود و در پايان هم تا جايي كه ظرفيت سالنهاي نمايشي اجازه مي دهد، همه تماشاگران وارد مي شوند و از نمايشها ديدن مي كنند و كمتر مي شود كسي پشت در بماند."مسافر آستانه خاطر نشان كرد : " تنها در مورد ميهمانان خارجي ما يك استثناء قرار داده ايم كه اگر با بليت مراجعه كردند، مي توانند خارج از صف و قبل از همه وارد سالن شوند. دليل اين امر هم جلوگيري از انعكاس بد جشنواره در خارج از كشور بوده است."وي همچنين در مورد اين كه آيا درست است كه آثار منتخب توليدات 84 جشنواره تنها از ميان نمايشهاي اجراي عمومي شده در دوماه آذر و دي ماه بوده است؟ نيز متذكر شد : " نمايشهاي اين بخش از ميان اجراهاي پاييز است و البته ما نمايشهاي قبل از مهر ماه را نيز كه از توليدات 84 بود مورد ارزيابي قرار داديم، اما هيچ نمايشي از اين دوره زماني انتخاب نشد بنابراين آثار موجود از ميان توليدات 84 كه از مهر ماه به روي صحنه رفته اند ، انتخاب شده است."