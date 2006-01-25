ويژه برنامه هاي شهرداري تهران در ايام دهه فجر و ماه محرم اعلام شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، احمد نوريان ، معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران ، صبح امروز در نشستي خبري ويژه برنامه هاي بزرگداشت ايام الله دهه فجر و سوگواري سالار شهيدان را تشريح كرد و تاكيد كرد: مديريت جديد شهر تهران در نظر دارد براي هر يك از مناسبت ها علاوه بر انجام تبليغات و فعاليت هاي محيطي به اقدامات جديد روي آورد.

وي همچنين از برگزاري 84 مسابقه در زمينه هنرهاي تجسمي با موضوع مرتبط با انقلاب به مناسبت ايام دهه فجر خبر داد.

نوريان ضمن تاكيد بر حفظ حرمت روز هاي عزاداري سالار شهيدان در جشن هاي پيروزي انقلاب ، افزود: جشن هاي پيروزي انقلاب اسلامي امسال به دليل همزماني در دهه فجر و محرم از روز عيد غدير تا نهم بهمن ماه برگزار مي شود.

رئيس ستاد برگزاري دهه فجر شهرداري تهران همچنين با اعلام شكل گيري 12 كميته تخصصي در 22 منطقه شهر براي ساماندهي مراسم ها و جشن هاي ايام دهه فجر و محرم امسال ، گفت: طرح تور گردشگري ايام دهه فجر به عنوان مكمل طرح آموزش حقوق شهروندي با حضور دانش آموزان ، كودكان ، نوجوانان ، جوانان و مديران خانه برگزار مي شود .

وي اظهار داشت: در اين تورها نوجوانان و جوانان تهران با تاريخچه 34 نقطه از شهر تهران كه به نوعي يادآور بخشي از خاطرات و حوادث تاريخي حماسه پيروزي انقلاب اسلامي است آشنا مي شوند.

رئيس ستاد مناطق دهه فجر شهر تهران همچنين افزود: كاخ نياوران ، حسينيه جماران ، كاخ سعدآباد ، زندان قصر ، موزه عبرت(شكنجه گاه مبارزان ) ، ميدان شهدا و خانه شعبان جعفري (شعبان بي موخ ) از جمله مكان هايي هستند كه با بهره گيري از هنرهاي نمايشي و تجسمي مورد بازديد گردشگران قرار مي گيرد.

وي اضافه كرد: در اين روزها همچنين تورهاي علمي ، فرهنگي به منظور ارايه آموزش هاي شهروندي داير خواهد بود و در مجموع 400 هزار نفر از 12 بهمن تا پايان سال تحت پوشش اين طرح قرار مي گيرند.

نوريان افزود: هدف نهايي ما تبيين ريشه هاي انقلاب اسلامي است و تا سرحد امكان به نقش حمايتي خود از حركت هاي مردمي براي گراميداشت اين روزها خواهيم پرداخت.

معاون امور اجتماعي شهرداري تهران در ادامه گفت: مجموعه برنامه هاي ويژه ايام دهه فجر امسال شامل محورهاي مختلف از جمله تبليغات شهري ، برپايي نمايشگاه و برگزاري 400 مسابقه فرهنگي ، علمي ، مذهبي و 380 مسابقه ورزشي و .. مي شود.

وي اظهار داشت: معاونت خدمات شهري و سازمان خدمات موتوري شهرداري نيز مجموعه امكانات و تجهيزات خود را بسيج كرده و در حالت آماده باش قرار داده اند تا در صورت بروز مشكلاتي از جمله بارش برف شديد و غيره ، خللي در برگزاري مراسم ها ، به ويژه برنامه هاي روزهاي 12 و 22 بهمن ايجاد نشود.



