افزايش سهم بخش صنعت و معدن در صادرات غير نفتي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بر اساس اهداف برنامه سوم توسعه كشورميزان صادرات كالاهاي صنعتي و معدني براي سالهاي 79 تا 83 به ترتيب 2130 ، 2420 ، 3230 ، 3695 و 5440 ميليون دلار پيش بيني شده بود.

بر اساس اين گزارش، درحالي كه عملكرد صادرات صنعتي و معدني در اين سالها نشان مي دهد كه ميزان صادرات كالاهاي صنعتي و معدني از 2195 ميليون دلاردر سال 79 به 2839 ميليون دلار در سال 80 ، 3526 ميليون دلار درسال 81، 3834 ميليون دلاردر سال 82 و 4898 ميليون دلاردرسال 83 رسيده است.

بعبارت ديگردرصد تحقق پيش بيني برنامه سوم كشور 103، 117، 107، 104و90 درصد بوده است و اين حاكي از آن است كه روند تحقق اهداف برنامه در خصوص صادرات صنعتي و معدني صعودي است.

اين گزارش مي افزايد: در طول برنامه سوم 17292 ميليون دلار كالاي صنعتي و معدني از كشور صار گرديده كه در مقايسه با برنامه پيش بيني شده به ميزان 16915 ميليون دلار از تحقق 102 درصدي اهداف حكايت مي كند.

برآورد هدف كمي صادرات در سال 84 به ميزان 5600 ميليون دلار شامل محصولات پتروشيمي ، مواد معدني ، فلزات و محصولات صنعتي مي باشد.