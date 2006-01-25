دانشگاه پيام نور 342 ميليارد تومان كسري بودجه دارد // كاهش بودجه دانشگاه پيام نور بر خلاف عدالت اجتماعي است

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در نامه دكتر علي احمدي به مجلس شوراي اسلامي آمده است: پس از مصوبه دولت مبني بر عدم افزايش شهريه و كاهش 10 تا 40 درصدي شهريه دانشگاه ها كه بار مالي آن براي اين دانشگاه 350 ميليارد ريال در سال 85 برآورد مي شود، از مقام عالي رياست جمهور و وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري تقاضا شد كه اين مشكل را مرتفع كنند كه ايشان به سازمان مديريت و برنامه ريزي دستورهاي لازم را صادر كرده اما به خاطر كمبود فرصت اقدامي انجام نشد.

"با توجه به ميانگين اعتبار سرانه سالانه دوره كارشناسي دانشگاه دولتي به ميزان يك ميليون و 600 هزار تومان انتظار ميرفت حداقل يك سوم سرانه اين دانشگاه براي دانشجويان پيام نور در نظر گرفته شود كه مبلغ سه هزار 190 ميليارد ريال برآورد مي شود اما تنها بميزان يك هزار 270 ميليارد ريال تامين شده است. افزايش بودجه سرانه دانشجويان روزانه و از طرفي كاهش سرانه بودجه دانشجويان پيام نور موجب شكاف عميق در خدمات آموزشي بين اين دو قشر مي شود كه يقينا بر خلاف عدالت اجتماعي و سياست هاي دولت نهم است كه در نهايت اعتراض هاي دانشجويان را در پي خواهد داشت.

در اين نامه آمده است: دانشگاه پيام نور در حال حاضر 58 پروژه بالاي 50 درصد پيشرفت فيزيكي با اعتبار مورد نياز حداقل 92 ميليارد ريال و تعداد 114 پروژه بين 10 الي 15 درصد پيشرفت فيزيكي با اعتبار مورد نياز 487 ميليارد ريال در دست احداث و تعداد 45 پروژه با اعتبار مورد نياز 256 ميليارد ريال در شرف احداث نياز دارد كه در صورت تامين مبالغ فوق سرانه فضاي آموزشي هر دانشجوي از 8/0 متر مربع به 5/1 متر مربع مي رسد در حالي كه استاندارد فضاي آموزشي پيام نور بطور متوسط بايد پنج متر مربع باشد.

براي توسعه فعاليت هاي تحقيقاتي كليه دانشگاه ههاي كشور اعتبار قابل توجهي تخصيص يافته است در حاليكه هيچ گونه اعتباري براي دانشگاه پيام نور در نظر گرفته نشده است. با توجه به حضور بيش از هزار نفر هيات علمي كه نياز به اعتباري بالغ بر 80/38 ميليارد ريال دارد اين امر برخلاف ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه صفر در نظر گرفته شده است و موجب كاهش كيفيت علمي و آموزشي اين دانشگاه مي شود.

"براي توسعه فعاليت IT و توليدات محتوي الكترونيكي و تجهيزات آزمايشگاهي كه محور اصلي نظام آموزشي دانشگاه پيام نور است نياز به 20 ميليارد تومان اعتبار دارد كه كليد توسعه دانشگاه و شروع سيستم آموزش مجازي است اما هيچ گونه اعتباري در نظر گرفته نشده است."

به گزارش "مهر"، در نامه رئيس دانشگاه پيام نور به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عنوان شده است: براي انجام فعاليت هاي فرهنگي حداقل سرانه دانشجويان روزانه 20 هزار تومان در نظر گرفته شده است در حاليه براي دانشجويان پيام نور هيچ گونه بودجه فرهنگي منظور نشده است

بر اساس برنامه مصوب هيات امنا مبني بر جذب تعداد سه هزار نفر عضو هيات علمي و دستيار علمي پيش بيني شده است و در سال 85 حداقل تعداد 1500 نفر جذب خواهند شد كه نياز به مبلغ 220 ميليارد ريال اعتبار دارد.

با عنايت به موارد فوق انتظار دارد كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي را ارائه پيشنهاد هاي لازم براي ترميم كسري بودجه پيام نور در لايحه بودجه 85 گام هاي موثري را براي جلوگيري از اعتراض هاي دانشجويا و توقف رشد و توسعه دانشگاه در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي و پيشرفت علمي كشور بردارند.