به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه رسا، حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خاتمي در درس تفسير قرآن در مدرسه فيضيه قم با اشاره به خواست ملي مردم ايران درباره استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌ اي خاطرنشان كرد: در قضيه انرژي هسته‌اي غرب در صدد گرفتن انتقام از ايران اسلامي است.



وي در بخش ديگري از سخنان خود به تقارن ايام محرم با دهه مبارك فجر اشاره كرد و افزود: در اين ايام بايد حق سيد الشهدا (ع) و دهه فجر را ادا كرد. اين بي ‌حيايي است كه كساني بر سر سفره خون شهيدان و امنيت انقلاب بنشينند و سپس بگويند نبايد در مجلس امام حسين (ع)، از انقلاب اسلامي سخني گفته شود.

در اين ايام بايد حق سيد الشهدا (ع) و دهه فجر را ادا كرد. اين بي‌حيايي است كه كساني بر سر سفره خون شهيدان و امنيت انقلاب بنشينند و سپس بگويند نبايد در مجلس امام حسين (ع)، از انقلاب اسلامي سخني گفته شود

وي خطاب به خطبا و مبلغان تصريح كرد: مبادا درباره اصل انقلاب موضع بي‌طرفانه بگيريم.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن بر حذر داشتن مبلغان از مواضع جناحي در منبرها تصريح كرد: مجالس ديني و حسيني جاي بحث‌هاي جناحي و جريان‌هاي سياسي نيست.وي ابراز داشت: تنها با فرهنگ عاشورايي مي‌توانيم با همه شيطنت‌ها رويارويي كنيم.وي خواستار نشر معارف عاشورايي در ايام محرم شد و افزود: فرهنگ عاشورايي بايد در منابر طرح و تبيين شود.حجت الاسلام و المسلمين خاتمي در ادامه بر نقش بي ‌بديل امام امت (ره) در انقلاب اسلامي تأكيد كرد و افزود: امام خميني (ره) حق بزرگي بر ايران و حوزه ‌هاي علميه دارد و فقاهت، ايران را به رهبري امام راحل (ره) از يوغ طاغوت نجات داد.امام جمعه موقت تهران اضافه كرد: وقتي مرجعيت و فقاهت جلودار شد، سيل خروشان ملت را با خود همراه كرد و انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد.نماينده مردم كرمان در مجلس خبرگان رهبري در خاتمه تصريح كرد: قداست انقلاب به رهبري بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران (ره) و حضرت آيت الله خامنه ‌اي است كه ولايت فقيه در آنها متبلور است.