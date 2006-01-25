به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه رسا، حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خاتمي در درس تفسير قرآن در مدرسه فيضيه قم با اشاره به خواست ملي مردم ايران درباره استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي خاطرنشان كرد: در قضيه انرژي هستهاي غرب در صدد گرفتن انتقام از ايران اسلامي است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به تقارن ايام محرم با دهه مبارك فجر اشاره كرد و افزود: در اين ايام بايد حق سيد الشهدا (ع) و دهه فجر را ادا كرد. اين بي حيايي است كه كساني بر سر سفره خون شهيدان و امنيت انقلاب بنشينند و سپس بگويند نبايد در مجلس امام حسين (ع)، از انقلاب اسلامي سخني گفته شود.
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در اين ايام بايد حق سيد الشهدا (ع) و دهه فجر را ادا كرد. اين بيحيايي است كه كساني بر سر سفره خون شهيدان و امنيت انقلاب بنشينند و سپس بگويند نبايد در مجلس امام حسين (ع)، از انقلاب اسلامي سخني گفته شود
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن بر حذر داشتن مبلغان از مواضع جناحي در منبرها تصريح كرد: مجالس ديني و حسيني جاي بحثهاي جناحي و جريانهاي سياسي نيست.
وي ابراز داشت: تنها با فرهنگ عاشورايي ميتوانيم با همه شيطنتها رويارويي كنيم.
وي خواستار نشر معارف عاشورايي در ايام محرم شد و افزود: فرهنگ عاشورايي بايد در منابر طرح و تبيين شود.
حجت الاسلام و المسلمين خاتمي در ادامه بر نقش بي بديل امام امت (ره) در انقلاب اسلامي تأكيد كرد و افزود: امام خميني (ره) حق بزرگي بر ايران و حوزه هاي علميه دارد و فقاهت، ايران را به رهبري امام راحل (ره) از يوغ طاغوت نجات داد.
امام جمعه موقت تهران اضافه كرد: وقتي مرجعيت و فقاهت جلودار شد، سيل خروشان ملت را با خود همراه كرد و انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد.
نماينده مردم كرمان در مجلس خبرگان رهبري در خاتمه تصريح كرد: قداست انقلاب به رهبري بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران (ره) و حضرت آيت الله خامنه اي است كه ولايت فقيه در آنها متبلور است.
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