بودجه در مجلس معمولا تغييرات زيادي نمي كند ، اما اين بار نمي دانم / عملياتي شدن بودجه يك فرآيند 5 ساله است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، دكتر احمد توكلي در پاسخ به اين سئوال كه بودجه 85 تا چه اندازه در مجلس تغيير مي كند، اظهار داشت: در فرآيند بررسي بودجه در مجلس معمولا تغييرات زيادي صورت نمي گيرد، اما اين بار نمي دانم.

وي عملياتي شدن بودجه را يك فرآيند 5 ساله دانست و گفت: در برخي كشورها اين كار 8 تا 10 سال طول كشيده است.

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس تصريح كرد: قدم اول در كشور ما به دست آوردن حداقل هزينه سرانه است كه آثار مثبتي دارد ولي تا بودجه عملياتي هنوز فاصله زيادي داريم.

توكلي به تلاش قبلي در اين مورد كه از سال 81 شروع شده، اشاره كرد و گفت: مي خواستند نوع حسابداري را عوض كنند و مايل بودند براي عملياتي شدن بودجه اقدامي شروع شود، اما انجام نشد.

از توكلي درباره تصويب فوريت طرح اصلاح ماده 188 قانون آيين دادرسي عمومي سئوال شد كه پاسخ داد: اين قانون ناقص بود چرا كه رسانه ها اجازه گزارش كردن كار دادگاهها را نداشتند ولي بر اساس اصلاحيه مذكور رسانه ها مي توانند از دادگاههاي مفاسد اقتصادي بي آنكه هويت مجرم فاش شود، گزارش تهيه كنند.

وي در پايان با بيان اينكه اين كار به شفاف سازي اينگونه مسايل كمك مي كند، تصريح كرد: بر اساس اين اصلاحيه دادگاهها ملزم به اعلام و انتشار حكم بررسي مفاسد اقتصادي هستند كه به اين ترتيب كاركرد دستگاه قضايي افزايش يافته و از سوي افكار عمومي زير سئوال نمي رود.