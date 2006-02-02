نشست مشترك گروههاي سياسي پيروز انتخابات عراق در بغداد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت،گروههاي سياسي عراق كه در انتخابات اخيرعراق(15 دسامبر= 24 آذر) به پيروزي رسيده بودند،امروز پنجشنبه در حضور جلال طالباني رئيس جمهوري عراق درنشستي فراگير درباره تشكيل كابينه آتي عراق به بحث و تبادل نظر پرداختند.



سران احزاب و فراكسيونهاي اصلي پيروز در انتخابات عراق در اولين نشست مشترك فراگير خود بر ضرورت تشكيل دولت وحدت ملي تاكيد كردند.

در اين ديدار ابراهيم الجعفري نخست وزير، عادل عبدالمهدي معاون رئيس جمهور، حاجم الحسني رئيس مجمع ملي ، نمايندگان ائتلاف عراق يكپارچه، ائتلاف كردستان، عدنان الدليمي رئيس ليست جبهه التوافق ،صالح المطلك رئيس جبهه گفتگوي ملي، موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق و حسين شهرستاني نائب رئيس مجمع ملي ديگر گروهها شركت داشتند.



جلال طالباني رئيس جمهوري عراق در پايان اين نشست كه با هدف مقدمه چيني براي آغاز رايزني هاي جدي براي تشكيل دولت آتي برگزار شد، گفت : شركت كنندگان بر تشكيل دولت وحدت ملي كه شايستگي هاي انتخاباتي و ملي را در نظر بگيرد، تاكيد كردند.



طالباني افزود: رايزني ها ميان نيروها و احزاب سياسي باعث دستيابي به مفهوم مشترك دولت وحدت ملي با مشاركت نيروهاي سياسي پيروز انتخابات شد.



ديروز(چهارشنبه) اكثراين شخصيتها در ضيافت شامي كه سيد عبدالعزيزحكيم رئيس ائتلاف عراق يكپارچه كه به افتخار مسعود بارزاني رئيس حكومت محلي كردستان عراق ترتيب داده بود ، شركت كردند.



ائتلاف عراق يكپارچه،كه بيشترين كرسي ها را در پارلمان جديد بدست آورده است هنوز نامزد پست نخست وزيري دولت آتي را معرفي نكرده است .



به گزارش مهر، عبد الرزاق الكاظمي يكي از سخنگويان نخست وزيري گفت : ائتلاف عراق يكپارچه همچنان در حال بررسي اين موضوع است تا كانديداي نهايي را از ميان نامزدهاي موجود معرفي كند .



اما ابراهيم الجعفري از اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه تاكيد كرد كه ائتلاف هنوز نامزد خود براي نخست وزيري دولت آتي را مشخص نكرده است.



وي تصريح كرد كه ائتلاف به تشكيل دولت وحدت ملي با شركت همه گروهها چشم دوخته است.



اين در حالي است كه جواد المالكي از اعضاي اين ائتلاف گفت كه فردا نامزد نخست وزيري معرفي خواهد شد.

از سوي ديگر، يكي ازاعضاي ائتلاف عراق يكپارچه اعلام كرد:اين ائتلاف كه بزرگترين فراكسيون پارلمان به شمار مي رود وطبق قانون اساسي مسئوليت تشكيل دولت آتي اين كشوربه عهده آن است، سه سازوكار براي انتخاب و معرفي نخست وزير دارد.



عباس البياتي گفت : يكي ازسازوكارهاي اين ائتلاف براي معرفي نخست وزير اجماع درباره يك شخص وديگري راي گيري است، به اين معنا كه اگرپنج جناح از هفت جناح اين ائتلاف درباره انتخاب ومعرفي نخست وزير به توافق برسند، اين شخص نامزد اين ائتلاف براي سمت نخست وزيري خواهد بود و اگر اين مسئله با اين دو سازوكار حل نشود در اين صورت در هيئت عمومي اين ائتلاف راي گيري خواهد شد.



درهمين رابطه بها الاعرجي عضو ائتلاف يكپارچه عراق از جناح صدر درگفتگو با شبكه العالم اعلام كرد: احتمال مي رود ابراهيم جعفري نخست وزير كنوني بار ديگر اين سمت را به عهده بگيرد.



به گزارش مهر، الاعرجي گفت : جناح صدر برنامه سياسي و ميثاق شرف ملي دارد وهركس متعهد شود وتضمين بدهد كه اين برنامه را اجرا مي كند، جناح صدر به اين شخص راي خواهد داد، اما طبق برداشت اوليه از مواضع جناح هاي موجود دراين ائتلاف معتقديم جعفري شانس بيشتري براي به عهده گرفتن سمت نخست وزيري عراق دارد.



اين در حالي است كه روزنامه الجزيره عربستان نوشته بود كه توافقي ميان فراكسيونهاي پيروز انتخابات عراق درباره توزيع پستهاي وزارتي به دست آمده است.



اين روزنامه به نقل از منابع رسانه اي نوشته بود كه نخست وزير آتي از ميان ابراهيم الجعفري(نخست وزير فعلي)، عادل عبدالمهدي(معاون رئيس جمهوري)، نديم الجابري(رهبرحزب فضيلت اسلامي) و حسين شهرستاني(رئيس فراكسيون مستقلها در ائتلاف عراق يكپارچه) وجود دارد كه كفه ترازو به نفع عادل عبدالمهدي سنگين تر است.



به گفته اين منابع، رياست مجلس نمايندگان، وزارتخانه هاي كشور و دفاع سهم حزب اسلامي، پست معاون رئيس جمهوري سهم جبهه التوافق به رهبري عدنان الدليمي، پست معاغون نخست وزيري سهم جبهه گفتگوي ملي به رهبري صالح المطلك، ائتلاف كردستان علاوه بر پست رئيس جمهوري، وزارتخانه هاي امور خارجه و دو پست نخست وزيري و نائب رئيس مجلس ، اما درباره ائتلاف عراق يكپارچه : پست نخست وزيري سهم مجلس اعلاي انقلاب اسلامي(ازاحزاب تشكيل دهنده اين ائتلاف)، پست معاون رئيس جمهوري سهم حزب الدعوه است و پست معاون رئيس مجلس سهم مستقلهاي اين ائتلاف خواهد شد و جريان صدر هم برخي وزارتخانه هاي خدماتي را دراختيار خواهد گرفت.

از سوي ديگر، حسين شهرستاني معاون رئيس مجمع ملي عراق اعلام كرده است كه مستقل هاي ائتلاف عراق يكپارچه وي را براي پست نخست وزيري آتي نامزد كرده اند.

اما طارق الهاشمي دبيركل حزب اسلامي عراق(حزب سني) ، دولت عراق را مسئول وخامت اوضاع امنيتي و ادامه سريال بازداشتها و ترورهاي پراكنده معرفي كرد.



از سوي ديگر، اياد علاوي رئيس ليست العراقيه و نخست وزير سابق عراق، سه محور اساسي براي تشكيل دولت آتي عراق اعلام كرد.



به گفته وي، اين سه محور سه گانه شامل، مشخص شدن جريانهايي كه در دولت وحدت ملي شركت مي كنند، تهيه هيئتي براي تصميم گيري و شركت در صدور آن و ايجاد طرح و برنامه كاري براي دولت آتي است.