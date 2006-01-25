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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۲۱

حداد عادل در حاشيه بازديد از نمايشگاه دانشگاه آزاد ؛

علاقه به توسعه كمي ، مسئولان دانشگاه آزاد را از توسعه كيفي غافل نكند

علاقه به توسعه كمي ، مسئولان دانشگاه آزاد را از توسعه كيفي غافل نكند

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه از تحصيل عده زيادي از جوانان و اتمام تحصيلات آنان در دانشگاه آزاد اسلامي خوشحال هستم، اظهار داشت: در عين حال همواره نگران بوده ام كه علاقه به توسعه كمي ، مسئولان اين دانشگاه را از توسعه كيفي غافل نكند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامعلي حداد عادل پس از پايان بازديد نمايشگاه دستاوردهاي منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامي كه در محل مجلس و با موضوع يادمان بم برپا شده است، اظهار داشت: دانشگاهها هميشه با رشد كيفي آن ارزيابي مي شوند، البته توجه دانشگاه آزاد به توسعه كيفي در سال هاي اخير بهتر شده است.

رئيس مجلس با تقدير از اينكه دانشگاه آزاد با احياي واحد بم رونق اقتصادي و زندگي به بم بخشيده است گفت: انشاء الله هرچه سريعتر واحد دانشگاه آزاد بم به صورت مجموعه فعال و پويا به كار خود ادامه دهد.

خبرنگاري با اشاره به رياست چند ساله حداد عادل بر فرهنگستان ادب و تلاش وي براي معادل سازي فارسي براي كلمات بيگانه از وي خواست معادل هاي فارسي واژه هايي نظير آبستراكسيون و فراكسيون را بيان كند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: نه از كلمه آبستراكسيون و نه از خود آن (عمل آبستراكسيون) در مجلس هفتم استفاده نشده است.

در مجلس ششم اسم "آبستراكسيون" را نصاب شكني گذاشته بوديم و فعلا همه همان را مي گوييم فعلا كه آبستراكسيون خوشبختانه در مجلس هفتم مطرح نشده است.

حداد عادل در پايان با بيان اينكه براي فراكسيون نيز مانند كميسيون معادل نيافته ايم، خاطرنشان كرد: تا وقتي معادل نيابيم فعلا از همين الفاظ استفاده مي كنيم.

کد مطلب 282352

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